Mit einem Update wird das Steam-MMO Foxhole ordentlich ausgebaut. Dazu gehören eine Map-Erweiterung und wesentlich größere Schlachten. MeinMMO stellt euch das Militär-Spiel vor.

Was ist Foxhole? Das Kriegs-MMO versetzt euch als Soldat in eine fiktive, persistente Spielwelt. In dieser Welt tobt ein Krieg, der an den Zweiten Weltkrieg angelehnt ist. Ihr entscheidet euch, auf welcher Seite ihr stehen möchtet und nehmt an großen Schlachten teil. Ihr seid also ein Soldat in einer riesigen Armee.

Gespielt wird aus der Iso-Perspektive. Ihr steuert euren Helden von schräg oben. Dadurch erhaltet ihr die nötige Übersicht, um eure Umgebung gut im Auge zu behalten. Als Soldat seid ihr relativ frei darin, wie ihr in der Spielwelt vorgeht.

In Foxhole schließt ihr euch einer von zwei Fraktionen an und kämpft gegen die jeweils andere, verfeindete Armee. Dabei geht es nicht nur darum, sich durchzuballern, sondern auch um Taktik und Ressourcen.

Ihr könnt Basen, Munition und wichtiges Material selbst herstellen. Spieler können als Sanitäter ihre Teammitglieder verarzten, oder als Fahrer ihre Truppe über die Map transportieren.

Das neueste Update bringt einige umfangreiche Änderungen mit sich, die das Spiel ordentlich umkrempeln. Wir geben euch einen Überblick.

Persistente Spielwelt – jetzt mit bis zu 3000 Spielern

Was bedeutet das? In Foxhole agiert ihr als ein Soldat aus einer Armee in der persistente Welt, lenkt also nicht wie in RTS-Spielen mehrere Einheiten von Soldaten oder Fahrzeugen.

Persistent bedeutet hier, dass die Spielwelt so lange besteht, wie der Krieg andauert und sich mit der Zeit verändert. Eure Spielfigur verbleibt in dieser Welt – selbst dann, wenn ihr euch ausloggt.

Schon zum Release im Jahr 2017 gab es mit bis zu 500 gleichzeitigen Spielern auf einer Map eine durchaus große Spielerzahl und Schlachten. Mit dem neuesten Update wurde diese Zahl nun aber versechsfacht und die Map mal eben um 60 % vergrößert.

Die Spielwelt bietet jetzt somit auch genug Platz für so eine riesige Zahl an Spielern. Hier könnt ihr euch das Video der Entwickler anschauen, in dem sie das neue Update vorstellen:

Foxhole kommt auf Steam gut an

Wie wird das Kriegs-MMO bewertet? Die Bewertungen auf Steam sind durchaus gut. Seit dem Release 2017 sind rund 16.000 Bewertungen eingegangen, von denen 82 % positiv ausfallen. In den letzten 30 Tagen gab es rund 700 Bewertungen und diese kommen sogar auf 87 % positiv. (via steampowered.com)

Besonders wird dabei die dichte Atmosphäre des Spiels gelobt. Auch die Bedeutung von Teamarbeit wird hervorgehoben und die Intensität der Massenschlachten kommt bei zahlreichen Spielern positiv an.

Dabei wird gelobt, dass man sich nicht einfach nur blindwütig durch jeden Kampf schießen kann, sondern Taktiken anwenden und auf Ressourcen achten muss.

Offenbar hat Foxhole aber ein Problem mit der Meldefunktion, denn zahlreiche Spieler berichten, dass ihr Account gesperrt wurde, nachdem Clans diese massenhaft gemeldet haben. Offenbar wird die Funktion missbraucht, um gegnerische Spieler loszuwerden.

Einige Spieler kritisieren auch, dass sie Probleme mit Cheatern hatten. Wie groß dieses Problem allerdings wirklich ist, kann man aus den Reviews nicht wirklich ziehen.

Auf welchen Plattformen kann man Foxhole kaufen? Das Spiel ist bisher nur auf dem PC für Steam erschienen. (via steampowered.com) Ob ein Release für weitere Konsolen geplant ist, ist nicht bekannt.

Aktuell ist das Spiel günstiger zu haben. Dank 30 % Rabatt könnt ihr Foxhole für 13,99 statt 19,99 Euro kaufen.

Was haltet ihr von Foxhole? Habt ihr das MMO schon selbst gespielt? Oder ist diese Art von Spiel eher nichts für euch? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare.