Neuer Multiplayer-Shooter auf Steam macht euch zum skrupellosen Endzeit-Söldner

Der neue Militär-Shooter CROWZ (PC) möchte ein MMOFPS sein und setzt auf ein Endzeit-Setting, in welchem ihr um eine neue, seltene Ressource kämpfen müsst. Dabei nehmt ihr die Rolle eines Söldners an, der für eine der großen Nationen arbeitet. Was sonst noch in CROWZ steckt, verraten wir von MeinMMO euch hier.

Was ist CROWZ? Hinter dem Namen verbirgt sich ein Multiplayer-Militär-Shooter aus Korea. Seun Hung Baek, der CEO des Studios, hat vorher bereits am Shooter Sudden Attack gearbeitet. In Korea ist dieser Titel erfolgreich. Er hat also bereits einiges an Shooter Erfahrung vorzuweisen.

In der Welt von CROWZ ist unser Planet nach mehreren Meteoriten-Einschlägen zu großen Teilen vernichtet. Durch diese Meteoriten geriet auch das neue Element Q-on auf die Erde und die verbleibenden, mächtigen Nationen streiten sich darum.

Um die Drecksarbeit nicht selbst zu machen, heuern sie dafür besonders gut ausgebildete und skrupellose Söldner an: die namensgebenden CROWZ. Als einer von ihnen kämpft ihr euch durch verschiedene Spielmodi, um das umkämpfte Q-on für euren Geldgeber nach Hause zu bringen.

Den ersten Trailer zu CROZW könnt ihr hier sehen:

Wie spielt sich das? Über die Gameplay-Features des Shooters ist bisher wenig bekannt, was wir wissen, fassen wir für euch zusammen:

2 Spielmodi in denen ihr entweder als große Armee, oder als taktisches Team agiert

Eine große Open-World

Viele Fahrzeuge

Hübsche Optik dank Unreal Engine 4

Teilweise zerstörbare Umgebung

Zusammenspiel mit anderen im Fokus

Auch Zombieartige NPC-Gegner soll es geben

Taktischer Teamkampf und aufeinander prallende Armeen

Was steckt in den Spielmodi? Bisher sind zwei verschiedene Spielmodi bekannt. Diese hören auf die Namen Squad Operation und Blood Zone und sollen sich grundlegend unterschiedlich spielen.

Erste Ingame-Szenen könnt ihr immer wieder in diesem Entwickler-Interview entdecken:

Was ist Squad Operation? In diesem Spielmodus seid ihr als kleines Team mit anderen Spielenden unterwegs. Ihr müsst in einer Open-World so viel Q-on wie möglich sichern, seid aber nicht die einzigen, die das versuchen.

Andere Spielerteams machen euch dabei das Leben schwer und auch die Umgebung selbst soll ein harter Feind sein. So müsst ihr euch auf weitere Meteoriten-Einschläge gefasst machen und auf Leute, die zu lange den Nebeneffekten verbotener Drogen ausgesetzt waren.

Der Modus klingt nach einem PvPvE-Ausflug, mit einem ähnlichen Konzept wie der Hit-Shooter Hunt: Showdown und verspricht dabei ordentlich Spannung.

Was ist Blood Zone? Blood Zone liest sich wie der typische Team-Deathmatch Modus des Shooters. Hier spielen die CROWZ in großen Armeen zusammen auf zwei unterschiedlichen Seiten. Um wie viele Spieler es sich dabei genau handelt, ist aber noch nicht bekannt.

Auf einer der zwei Seiten der Schlacht schaltet ihr dann so viele gegnerische Soldaten wie möglich aus und bringt ebenfalls das seltene Q-on in Sicherheit.

Wann könnt ihr das spielen? Einen Releasetermin für CROWZ gibt es noch nicht, die Early-Access-Phase soll aber noch 2021 starten.

Was haltet ihr von CROWZ? Habt ihr Lust auf einen neuen Shooter mit großen Karten und Fahrzeugen? Schreibt es uns in die Kommentare.

