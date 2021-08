Der neue Shooter Splitgate ist auf Steam richtig beliebt. Und genau dieser Erfolg wird dem Team gerade zum Verhängnis, denn die Entwickler kommen einfach mit den Servern nicht hinterher. Im Video erklärt ein Entwickler die Situation.

Was ist das für ein Shooter? Splitgate ist ein Oldschool-Shooter, der gerade auf Steam richtig durch die Decke geht. Im Spiel geht es darum, in Arenen gegeneinander anzutreten. Das Gameplay erinnert an Halo, wird aber durch Portale erweitert, mit denen ihr euch teleportieren oder durch die ihr hindurchschießen könnt.

Aufgrund von Server-Problemen, die mit dem großen Erfolg des Shooters zu tun haben, verschob das Team bereits den offiziellen Release-Termin. Jetzt erklären die Entwickler, wo gerade die Probleme liegen.

Zu viele Spieler in zu kurzer Zeit – Diese Probleme haben Entwickler

So lief es bisher für Splitgate auf Steam: Anfang August 2021 hatte Splitgate bereits über 53.000 gleichzeitige Spieler alleine auf Steam. Mit allen Plattformen kombiniert (das Spiel läuft auch auf Xbox und PlayStation), waren es satte 100.000 gleichzeitige Spieler. Diesen Meilenstein verkündete das Team von Splitgate am 31. Juli auf Twitter (via Twitter.com).

Gleichzeitige Spieler und Twitch-Zuschauer von Splitgate – Quelle: SteamDB.info

Diesem großen Spieler-Andragen hielten die Server nicht Stand. Am Wochenende kam es zu Warteschlangen vor den Matches, die die 90-Minuten-Marke knackten.

Das sagt das Team: In einem TikTok-Video spricht Entwickler Olly Freeman über die aktuelle Server-Situation und vergleicht es mit der Eröffnung eines Restaurants. Er erklärt, dass sie jetzt nicht einfach “mehr Tische kaufen” können und das Problem damit beheben. Weil das bedeuten würde, dass man auch neue Bedienungen und Köche einstellen müsste. Und Köche bräuchten dann mehr Pfannen und mehr Platz in der Küche, um die neuen Tische zu versorgen.

Auf Twitter erklärt man die Situation nochmal detaillierter (via Twitter.com):

“Die Wachstumsrate unserer Spielerbasis ist höher als die Geschwindigkeit, mit der wir die Serverkapazität erhöhen können. Wir arbeiten an einer langfristigen Lösung, um die Serverkapazität auf weit über 100.000 gleichzeitige Spieler zu erhöhen, aber das braucht Zeit. Danke für eure Geduld ♥”

Was kann man als Spieler gegen die langen Warteschlangen bei Spitgate tun? Wenn ihr Splitgate spielen, aber nicht all zu lange warten wollt, dann könnt ihr auf dem Discord-Server des Shooters vorbeischauen. Das Team hält euch da immer auf dem Laufenden, wie gerade der Server-Status aussieht und wie lang die Warteschlangen für die Matches sind (via Discord.com).

Abgesehen von den hohen Queue-Times ist Splitgate aber durchaus ein Online-Spiel, das wir euch im August 2021 empfehlen. Durch die Portale wird der Shooter einzigartig. Eine Mischung aus futuristischen aber auch realen Waffen ist dabei, wenn ihr euch durch die 20 verschiedenen Arenen ballert. Das Spiel ist schnell und leicht zu verstehen.

Habt ihr selbst schon Splitgate gezockt und konntet euch ein Bild von dem Spiel (und seinen Warteschlangen) machen, oder wartet ihr, bis sich die Server-Probleme beruhigt haben und ihr mit normalen Wartezeiten loslegen könnt?

Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.