Dank Halo Infinite wächst ein anderer Shooter auf PS4 und PS5 – Was ist da los?

Splitgate startete im August 2021 seine Open Beta und läuft seitdem auf PC, PlayStation und Xbox. Im November gab es einen Schub an neuen Spielern – und der ist angeblich einem Shooter zu verdanken, der eigentlich Konkurrenz ist: Halo Infinite.

Was ist das für ein Shooter? Splitgate erschien bereits im Mai 2019 auf Steam im Early Access und startete im August 2021 richtig durch. Der Shooter erreichte allein auf Steam über 67.000 Spieler gleichzeitig, zusammen mit Xbox und PlayStation sollen es über 200.000 gewesen sein. Mehr, als die Server ausgehalten haben.

In Splitgate spielt ihr in Arenen und mit hoher Geschwindigkeit, ähnlich wie im klasssichen Quake oder Unreal Tournament. Der Clou daran ist, dass ihr Portale erschaffen und so wild über die Map reisen könnt.

Der Stil erinnert stark an die beliebte Halo-Reihe und Splitgate erhielt teilweise schon den Untertitel: „Halo trifft Portal“. Das Spiel erlangte in kurzer Zeit so viel Beliebtheit, dass die Entwickler das Release-Datum streichen mussten.

Wie steht es um Splitgate? Mittlerweile ist der Hype um Splitgate auf Steam wieder abgeklungen und im Schnitt spielen noch etwa 2.000 Spieler (via steamcharts.com). Die Bewertungen auf der PC-Plattform sind weiterhin „sehr positiv“.

Allerdings sollen die Zahlen auf PlayStation angestiegen seit November 2021 sein, wie der Chef Ian Proulx verrät (via TheLoadout.com). Und das soll kein Zufall sein, wie er meint: Schuld daran sei der Release von Halo Infinite.

„Halo Infinite und Splitgate helfen sich gegenseitig“

Wie hilft Halo Infinite Splitgate? Den neusten Teil von Halo gibt es nur auf PC und Xbox. Dementsprechend können PlayStation-Spieler, die gerne einen Arena-Shooter spielen wollen, nicht mitmachen.

Da sich Halo und Splitgate jedoch recht stark ähneln, haben die PS-Gamer zumindest eine Alternative. Die scheinen sie auch zu nutzen, wie sich laut dem Chef in den Spielerzahlen niederschlägt.

2022 soll übrigens auch eine für die PS5 optimierte Version von Splitgate erscheinen – vermutlich auch dank der 100 Millionen $, die plötzlich als Finanzspritze kamen. Wann genau, wurde aber noch nicht verraten. So oder so zeigen Projekte wie Splitgate, dass Indie-Projekte vieles richtig machen:

Wie hilft Splitgate Halo Infinite? Da sich generell mehr Leute für Arena-Shooter interessieren, soll Splitgate als Einstieg ins Genre dienen. Der Chef sagt dazu:

Ich denke wirklich, dass sich Halo Infinite und Splitgate langfristig gegenseitig helfen werden. Es gibt gerade so viel Lärm und so viele Battle Royales – und [diese beiden Spiele] bringen die Leute zum Arena-Shooter-Genre. Es gibt haufenweise Kids, die niemals Quake oder Unreal Tournament gespielt haben […] Sie nun damit in Berührung zu bringen, ist gut für das Genre als Ganzes. Ian Proulx zu TheLoadout.com

Das Interesse an Halo Infinite und Splitgate rührt jedoch mit Sicherheit auch daher, dass die anderen großen Shooter-Titel 2021 für viele Fans eher ernüchternd waren. Allein deswegen tauchen beide Games auch in unserer Liste mit Alternativen auf:

