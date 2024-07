Splitgate war 2019 die große Shooter-Überraschung, jetzt kommt ein Nachfolger

Splitgate 2 wird 2025 einer der Shooter sein, die ihr im Auge behalten solltet. Das PvP-orientierte Portal-Gameplay des Vorgängers ist in der Form bis heute alternativlos. Wenn die Umsetzung gelingt, könnte es ein Kandidat der 25 besten Shooter werden. So sieht die Liste bislang aus: Die 25 besten Shooter 2024 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay

Wie lief es zuletzt für Splitgate? Im September 2022 teilten die Entwickler mit, dass sie nicht mehr an Splitgate 1 arbeiten werden, auch wenn die Server weiterhin liefen (via splitgate.com ).

Das Gameplay von Spligate 1 erinnert stark an Halo, doch das Spielprinzip hat einen besonderen Kniff: Ihr könnt Portale erzeugen, durch die ihr reisen, schießen oder hindurchschauen könnt. Das brachte dem Shooter ein besonderes taktisches Element. So war es beispielsweise mit den Portalen möglich, Gegner zu flankieren oder ein Portal hinter ihnen zu eröffnen und ihnen in den Rücken zu schießen, ohne die eigene Position zu verlassen.

Nachdem in den vergangenen Tagen und Stunden ein Countdown auf der offiziellen Website von dem Arena-Shooter Splitgate herunterlief, wandten sich nun die Entwickler mit einer großen Ankündigung an die Spieler:

