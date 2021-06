Rainbow Six Extraction sagt: Ihr könnt hier nicht einfach wild rumballern

Der Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction hieß ursprünglich Quarantine und soll eine Art Nachfolger des Outbreak-Events von Rainbow Six: Siege werden. So hat ein...

Bisher sind 9 Operatoren bekannt, die wir hier bereits für euch vorgestellt haben: Das sind die spielbaren Charaktere von Rainbow Six: Extraction und was sie können

Wann ist der Release von Rainbow Six Extraction? Der Koop-Shooter soll am 16. September 2021 erscheinen.

Dieses Element kehrt aus Six Siege zurück: Strafen für Spieler, die Matches verlassen. Auch in Extraction wird es Konsequenzen haben, wenn Spieler die Sitzung verlassen.

Laut dem Game Director werden sich Spieler von Rainbow Six Siege wie Zuhause fühlen, wenn sie Extraction ausprobieren. Beide Spiele würden sich in ihren Mechaniken sehr ähneln. Dennoch werde das Erlebnis ein anderes sein, da die Gebiete deutlich gefährlicher sein werden. Dabei müssen sich die Spieler gefährlichen Alien-Varianten stellen und durch die Zonen navigieren.

So war auch nicht klar, ob das Spiel Wert auf taktisches Vorgehen legt, wie man es aus Rainbow Six Siege bereits kennt, oder ob es einen action-lastigeren Weg gehen wird. Game Director Patrik Méthé hat sich nun dazu geäußert.

Was ist das für ein Spiel? Das Projekt war ursprünglich als Rainbow Six: Quarantine bekannt. Später wurde es womöglich wegen der Corona-Pandemie umbenannt und heißt nun Extraction.

In einem Interview hat sich Game Director Patrik Méthé zu Rainbow Six Extraction geäußert. Dabei ging es um das taktische Gameplay und warum es im Koop-Shooter nicht einfach ausreichen wird, mit einer Knarre draufloszustürmen. MeinMMO fasst die neuesten Infos für euch zusammen.

