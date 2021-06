Rainbow Six: Extraction kommt gut an, sammelt tausende Likes in wenigen Minuten

Ubisoft hat den Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction auf der E3 2021 offiziell vorgestellt. Der Trailer sowie das Gameplay erschienen auf mehreren Sprachen und Kanälen auf YouTube. Nach wenigen Minuten erreichten die Videos viele tausend Likes. Wir werfen einen Blick darauf, was den Fans gefällt.

So kam der Trailer an: Kurz nach 22:00 Uhr am Samstag, dem 12. Juni 2021, zeigte Ubisoft im Rahmen der E3 den offiziellen Trailer und Gameplay zu Rainbow Six: Extraction. Kurz darauf wurden die Videos auf YouTube veröffentlicht.

Die offiziellen Kanäle von Ubisoft und auch private Kanäle haben die Videos veröffentlicht und geteilt. Bereits nach wenigen Minuten haben die meisten dieser Videos mehrere tausend Likes angesammelt. Die Videos stehen um 23:00 Uhr bei:

3.259 Likes zu 169 Dislikes für den Trailer auf Ubisoft North America

1.815 Likes zu 310 Dislikes für das Gameplay auf Ubisoft North America

4.103 Likes zu 61 Dislikes für das Gameplay auf einem privaten Kanal Jäger Himself Too (via YouTube)

Der Jäger-Kanal hat sogar ein weiteres Video gepostet mit Gameplay, welches nicht von Ubisoft selbst veröffentlicht wurde. Das Video haben wir hier für euch eingebunden:

Operator sind das große Highlight

Das kommt gut an: Die meisten Spieler und Fans gehen steil auf die gezeigten Operator und jene, die noch kommen könnten. Operator sind die spielbaren Charaktere in Rainbow Six: Extraction (und Siege).

Dabei beziehen sich viele Kommentare auf Operator, die Spieler gerne im Spiel sehen wollen oder die das Gameplay etwas aufregender machen würden. Vom Nutzer Jack M. etwa heißt es: „Wenn Fuse dort wäre, gäbe es keine Mission zum Abschließen.“ Ein Seitenhieb auf die Fähigkeit von Fuse, die mehrere Granaten im Raum verteilt und alles sprengt. Meist seine Verbündeten.

Unter dem Trailer von Ubisoft selbst unterhalten sich die Spieler vor allem über eine Romanze zwischen der im Trailer gefangenen Hibana und dem Operator Pulse. Die Charaktere haben allesamt einen ausgebauten Hintergrund, den Spieler offenbar sehr schätzen.

Bisher sind neun der spielbaren Operator samt Fähigkeiten offiziell bekannt. Ihr lest hier auf MeinMMO in Kürze mehr zu den Charakteren und was sie zu eurem Team in Extraction beitragen können.

Was wird kritisiert? Unter dem Gamplay-Reveal auf dem internationalen Kanal von Ubisoft kritisieren die Spieler, dass das Event „Outbreak“ besser aussah. Outbreak war ein Event im März und April 2018, in dem Spieler in einem Koop-Modus gegen einen Parasiten kämpften.

Auf diesem Event basiert Extraction und ist quasi dieser Modus in ausgekoppelter Form. Offenbar wurde das Gameplay aber so stark verändert, dass ein Teil der Spieler lieber Outbreak zurückhaben würde als Extraction zu spielen.

Wann erschient Extraction? Wenn ihr euch selbst ein Bild des Koop-Shooters machen wollt, dann könnt ihr das ab dem 16. September 2021 machen. Rainbow Six: Extraction erscheint für PlayStation 4 & 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Das Spiel wird mit Crossplay spielbar sein.

Mehr Ankündigungen von Ubisoft findet ihr in unserem Ticker zur E3 2021:

