Deutsche Fans warten sehnsüchtig auf ein neues MMORPG – Das ist anderswo ein riesiger Erfolg und verdient Millionen

Lionheart Studio hat sich mit dem Release des MMORPGs Odin: Valhalla Rising quasi über Nacht einen Namen gemacht. Das Spiel ging durch die Decke und die Macher verdienten seither Millionen, und das, obwohl das MMORPG im Westen noch gar nicht erschienen ist. Publisher Kakao Games möchte dies nun ändern und peilt definitiv noch für dieses Jahr einen Release an.

Was ist das für ein Spiel? Bei Odin: Valhalla Rising handelt es sich um ein MMORPG, wahlweise auf PC oder Mobile, was sich der nordischen Mythologie widmet.

Im Detail liegt der Fokus dabei auf Valhalla – dem Ort, an dem Göttervater Odin die tapfersten Krieger für eine weitere Schlacht um sich schart, welche sich im irdischen Leben für würdig erwiesen haben. Es soll laut Publisher Kakao Games noch im Jahr 2023 bei uns erscheinen (via Facebook.com).

Schaut euch hier einen Gameplay-Trailer an:

Wie erfolgreich ist Odin: Valhalla Rising? Schaut man sich zuerst den Release im Jahr 2021 im asiatischen Raum an, hat Lionheart Studio damals einen Hit gelandet. Analysten gehen allein in den ersten zwei Tagen nach Release von rund 11 Millionen Euro Umsatz für das MMORPG aus.

So überrascht es nach game.mk.co.kr (via game.mk.co.kr) auch nicht, dass Odin: Valhalla Rising nach kurzer Zeit auf Platz 1 im Google PlayStore war und den bis dato amtierenden Spitzenreiter Lineage M damit verdrängt hatte.

Laut Pulse (via pulsenews.co.kr) wurde Lionheart Studio durch den anhaltenden Erfolg im Jahr 2022 dann sogar mit einem Wert von rund 2,8 Milliarden Euro beziffert.

Mittlerweile stagniert das Spiel jedoch im Osten. Laut einem, von GameMeca (via gamemeca.com) regelmäßig gepflegten, Ranking zu den beliebtesten Titeln in der Region, gehört das MMORPG mit Platz 25 nun dem Mittelfeld an.

Project Q soll an den Erfolg von Odin: Valhalla Rising anknüpfen

Was ist Project Q? Vor kurzem wurde Project Q (via Facebook.com) angekündigt. Es soll das nächste MMORPG der Entwickler werden und nicht vor dem Jahr 2025 erscheinen. Dabei wird das MMORPG ein Spin-Off zum aktuellen Odin: Valhalla Rising.

Nun fragen sich manche Spieler zurecht, warum nach dem Release von Odin: Valhalla Rising ein weiteres MMOPRG mit gleichem Hintergrund angekündigt wird, zumal das bestehende MMORPG bei uns im Westen noch gar nicht erschienen ist.

Die Entwickler erklären hierzu: “[…] Während Odin: Valhalla Rising und Project Q dasselbe Universum teilen, gibt es trotzdem einige Unterschiede.” Details zum Gameplay oder gar zum Kampfsystem ließ sich der Entwickler jedoch nicht entlocken. Lionheart Studio verweist auf zukünftige Ankündigungen.

Ob es ein klassisches Tab-Targeting-System bekommt oder sich wie ein Black Desert Online mit einem Action- sowie Kombo-System spielt, bleibt daher abzuwarten.

Was ist der Unterschied zu Odin: Valhalla Rising? Dazu gibt der Entwickler an, dass, im Gegensatz zum aktuellen Wikinger-MMORPG, die Lore und Story von Project Q einen viel dunkleren Weg einschlagen wird. Demnach seien, anders als in Odin: Valhalla Rising, Menschen und andere Sterbliche untereinander ebenso im Zwist wie die Götter selbst.

Auch optisch soll es Unterschiede geben. So sei die Kamera-Perspektive im Gegensatz zu Odin: Valhalla Rising eine ganz andere. Zudem habe sich der Entwickler das Feedback der Spieler zu Herzen genommen und plane daher beispielsweise mehr Auswahloptionen im Hinblick auf männliche Charaktere ein.

Schließlich sollen sich Project Q und das jetzige MMORPG voneinander optisch unterschiedlich positionieren. Dies könnte laut Lionheart Studio womöglich sogar die Anhänger von Odin: Valhalla Rising dazu animieren, das Spiel zu wechseln.