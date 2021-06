Neues Wikinger-MMORPG startet heute – So könnt ihr spielen

Lohnt es sich, das Spiel zu installieren? Seit heute Morgen um 0:00 Uhr unserer Zeit ist das Spiel in Korea live. Erste Videos geben Einblicke in das Gameplay. Das MMORPG sieht optisch ansprechend aus, bietet allerdings beim Kampfsystem auf den ersten Blick keine großen Highlights.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie spielt man es auf dem Android Smartphone? Um Odin auf dem Android-Gerät spielen zu können, müsst ihr als Erstes eure SIM-Karte aus dem Telefon holen. Danach müsst ihr die Sprache eures Android-Gerätes auf Koreanisch umstellen und eine VPN-Verbindung aufbauen, um so zu tun, als wärt ihr auch in Korea. Als Nächstes könnt ihr die APK Datei herunterladen (via QooApp ) und das Spiel installieren.

Wie spielt man es auf dem PC? Um auf dem PC zu spielen, benötigt ihr ein entsprechendes Konto bei Kakao Games. Um dieses zu registrieren, benötigt ihr eine koreanische Telefonnummer. Anschließend könnt ihr mit einem VPN Tool eurer Wahl so tun als wärt ihr in Südkorea, und schon könnt ihr das Spiel einfach herunterladen und spielen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist Odin: Valhalla Rising? Das Spiel kommt vom südkoreanischen Entwickler Lionheart Studio und wird von Kakao Games vertrieben. Der Publisher hat bis 2021 das MMORPG Black Desert Online in den Westen gebracht und bringt dieses Jahr Elyon heraus.

Insert

You are going to send email to