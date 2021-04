Das Wikinger-MMORPG Odin: Valhalla Rising hat jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht und seine vier Klassen in kurzem Gameplay-Videos vorgestellt. MeinMMO fasst die neuesten Infos für euch zusammen.

Was ist Odin für ein Spiel? Das neue MMORPG versetzt euch in eine Welt der nordischen Mythologie. Ihr trefft dort Figuren wie Odin oder Thor und bereist bekannte Orte wie Midgard, Jötunheim, Nidawellir und Albenheim.

Diese Orte bestehen aus unterschiedlichen Biomen, wie verschneiten Landschaften, tiefen Wäldern, Bergen, Städten und weitläufigen Wiesengebieten.

Dort trefft ihr auch auf Monster wie Riesen oder Drachen. Kaum zugängliche Orte erreicht ihr, indem ihr klettert, auf Drachen, Pegasi oder riesigen Faltern fliegt und mit dem Schiff reist. Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt euch, was euch in Odin: Valhalla Rising erwarten soll.

Neue Trailer zeigen Story-Ausschnitte und die 4 Klassen

Was will Odin bieten? Das MMORPG will außerdem eine riesige, offene Welt bieten, die komplett ohne Ladebildschirme auskommen soll. Im Endgame soll es Dungeons und PvP-Gefechte geben.

Mit Krieger, Schurke, Priester, Zauberin gibt es 4 Klassen zum Start. Klassische Rollen wie Tank, DD und Heiler sollen eine große Rolle spielen. Derzeit ist aber nicht bekannt, wie genau das Kampfsystem funktioniert. Die Trailer zeigen es zwar, man kann aber nicht erkennen, ob es sich um Auto-Play, ein Echtzeit-System oder

Entwickler Lionhead Games hat nun mit vier kurzen Trailern diese Klassen vorgestellt. Gleichzeitig verkündete man, dass die Vorabregistrierungen in Südkorea anlaufen. Wir zeigen sie euch.

Krieger

Das zeigt das Gameplay: Im Video sieht man den Krieger sowohl nur mit Schwert, als auch mit Schwert und Schild kämpfen. Dabei kommen einige Fähigkeiten zum Einsatz, die auch mehrere Gegner auf einmal treffen können.

Mit dem Schild hat er zudem mehrere Gegner auf einmal durch eine Art magische Kette an sich herangezogen.

Zauberin

Das zeigt das Gameplay: Die Zauberin heizt ihren Feinden mit Elementar-Fähigkeiten aus allen Entfernungen ein. Dabei kann sie auch mehrere Gegner auf einmal verletzen.

Priester

Das zeigt das Gameplay: Die Priesterin sieht aus, wie die klassische Support-Klasse. Im Trailer sieht man Buff- und Heil-Skills, die zum Einsatz kommen.

Schurke

Das zeigt das Gameplay: Der Schurke ist eine Art Hybrid-Klasse, die sowohl im Nahkampf, als auch im Fernkampf funktioniert. Dabei kommen Dolche und Bögen zum Einsatz.

Wann erscheint das MMORPG? Der Release von Odin: Valhalla Rising ist für dieses Jahr in Südkorea und Taiwan bestätigt.

In Südkorea haben aber mittlerweile die Vorabanmeldungen begonnen. Es dürfte also bald Neuigkeiten zum Start in Südkorea geben. Kurz nach dem Release im asiatischen Raum soll es auch zu uns in den Westen kommen. Mehr ist aktuell noch nicht bekannt.

Das Publishing wird Kakao Games übernehmen, die sich auch um die amerikanische und europäische Version von Black Desert kümmern.