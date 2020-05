Das spannende Mobile-MMORPG Project Odin hat nun mit Odin: Valhalla Rising einen offiziellen Titel erhalten. Zudem geben die Entwickler mehr Details bekannt. Und die hören sich richtig gut an.

Worum geht es in Odin: Valhalla Rising? Das MMORPG spielt in einer Welt der nordischen Mythologie. Bekannte Figuren wie Odin, Freyja oder Thor sollen eine Rolle spielen.

Ihr erkundet eine gigantische, offene Spielwelt, in der ihr euch jede Menge Abenteuer erwarten. Dabei tretet ihr aber nicht nur gegen Monster an, sondern bekämpft in PvP-Gefechten zudem Mitspieler. Das Erkunden der Welt spielt eine große Rolle, denn es ist möglich, Felswände empor zu klettern und zu schwimmen, um an entlegene Orte zu gelangen. Darüber hinaus erforscht ihr auch viele Dungeons.

Unreal Engine 4 ermöglicht eine beeindruckende Grafik

Motion-Capture-Technologie sorgt für realitätsnahe Animationen

Vier bestätigte Klassen: Krieger, Schurke, Priester, Zauberin

Das Holy Trinity der Klassen mit Tank, Damage Dealer und Healer spielt eine große Rolle

Erkundet eine riesige, offene Spielwelt

Es gibt keine Ladebildschirme

Ihr könnt an großen PvP-Kämpfen teilnehmen

Klettern und Schwimmen ist möglich

Mit Mounts bewegt ihr euch nicht nur schnell über das Land hinweg, sondern könnt sogar fliegen

Die Welt und die Handlung des Spiels sind von der nordischen Mythologie inspiriert

Odin: Valhalla Rising, ehemals Project Odin, sieht für ein Mobile-MMORPG sehr gut aus.

Eine Mischung aus Skyrim, Shadow of the Colossus und AC Valhalla?

Woran erinnert das Spiel? Den ersten Screenshots und dem Trailer nach zu urteilen, ähnelt Odin: Valhalla Rising vom Setting und der Atmosphäre her ein wenig The Elder Scrolls 5: Skyrim aber auch dem Playstation-Hit Shadow of the Colossus. Ihr seht beispielsweise ein gigantisches, riesenhaftes Monster, das es zu besiegen gilt.

Darüber hinaus scheint ein wenig Assassin’s Creed Valhalla im MMORPG zu stecken. Die Bewegungsfreiheit eines Assassin’s Creed-Spiels findet sich mit dem Klettern zumindest zum Teil auch in Odin: Valhalla Rising wieder.

Zudem kommen gewisse Ähnlichkeiten beim Szenario zum kürzlich angekündigten MMORPG Project Ragnarök von NetEase auf.

Was ist das Besondere? Odin: Valhalla Rising würde man anhand der Screenshots und des Videos nicht ansehen, dass es sich um ein Mobilegame handelt. Die Grafik sieht aus, als stamme das Spiel von der PS4 oder der Xbox One.

Die Entwickler möchten zeigen, was dank der Unreal Engine 4 auf modernen Smartphone grafisch möglich ist.

Odin: Valhalla Rising ist ein Mobile-Game. Das sieht man dem Spiel gar nicht an.

Wo steht das Spiel? Die Entwickler von Lionheart Studio wollen Odin: Valhalla Rising noch in diesem Jahr veröffentlichen. Allerdings ist bisher nur von einer Mobile-Version die Rede. Ob das MMORPG auch für PC und Konsolen erscheint, ist unklar.

Ebenso steht noch nicht fest, ob Europa und die USA das Online-Rollenspiel zeitgleich mit Asien bekommen.

Neben Odin: Valhalla Rising gibt es noch viele weitere interessante Mobile-MMORPGs, die ihr im Auge behalten solltet oder die ihr schon jetzt spielen könnt. Vielleicht ist ja etwas dabei, das euch interessiert.