Neues MMORPG mit nordischer Mythologie ankündigt – Das macht es so spannend

Das chinesische Unternehmen NetEase hat mit Project Ragnarök ein neues MMORPG angekündigt. Die Story basiert auf nordischer Mythologie und die Entwickler planen, interessante Features zu integrieren.

Was ist Project Ragnarök? Das neue MMORPG von NetEase versetzt euch in eine riesige, offene Spielwelt. Die Story erzählt von Ragnarök, dem Ende der Welt. Die Götter der nordischen Mythologie stürzen aus dem Himmel und die Überlebenden müssen die Welt neu aufbauen.

Es gibt noch keine Details zum Spiel, daher ist unklar, ob ihr in die Rolle eines Gottes schlüpft oder ein anderes Wesen spielt. Aus dem Video zu Project Ragnarök geht hervor, dass ihr zumindest übernatürliche Kräfte besitzt, und etwa fliegen könnt.

NetEase ist im Übrigen als Entwickler des Mobile-RPGs Diablo Immortal bekannt.

Dieser Trailer kündigt das neue MMORPG Project Ragnarök an.

Was ist das Besondere am MMORPG? Laut NetEase soll das Spiel nicht die typischen wiederholbaren Tagesaufgaben besitzen. Die Entwickler möchten euch stattdessen mit besonderen Herausforderungen erfreuen. Wie diese aussehen, ist aber noch nicht klar. Diese Challenges sollen mehr Abwechslung mit sich bringen als die immer gleichen, wiederholbaren Aufgaben anderer MMORPGs.

Interessant ist außerdem die Spielwelt. Es soll möglich sein, so gut wie überall hinzugelangen. Seht ihr beispielsweise in der Ferne einen Berg, so könnt ihr diesen erklimmen. Dazu ist es möglich, ähnlich wie in den Assassin’s Creed Spielen, zu klettern.

Darüber hinaus gibt es ein dynamisches Wettersystem, was die Spielwelt noch realitätsnäher machen soll.

Welche weiteren Features bietet das Onlinespiel? Pets spielen eine große Rolle. Ihr könnt Tiere in der Wildnis zähmen und als Begleiter nutzen. Ihr kommt auf diese Weise sogar an Mounts.

Darüber hinaus möchte NetEase mit einer großartigen, musikalischen Untermalung punkten. Der Soundtrack stammt von Komponist Inon Zur, der schon Musik für Spiele wie Dragon Age, Fallout 3, Fallout 4, Prince of Persia und Lineage 2 komponierte.

Project Ragnarök erscheint für PC, Konsolen und mobile Geräte.

Wann und für welche Plattformen erscheint Project Ragnarök? Ein Releasetermin wurde bisher noch nicht genannt. Ebenso steht nicht fest, wann die Beta-Phase beginnt. NetEase möchte das MMORPG aber global veröffentlichen. Es ist also nicht nur für den asiatischen Markt geplant.

Die Entwickler erklärten, dass Project Ragnarök für PC, Konsole und mobile Geräte erscheint. Für welche Konsolen genau, ob PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series X ist jedoch noch unklar.

