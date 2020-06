Mit The Ragnarök (ehemals Project Ragnarök) hat das chinesische Unternehmen NetEase ein neues AAA-MMORPG angekündigt. Die Spielwelt basiert auf der nordischen Mythologie und soll damit auch Spieler im Westen ansprechen. Das neue MMORPG bietet euch eine offene Spielwelt, in der ihr in die Rolle eines Menschen schlüpft, der von Walhalla zurück nach Midgard, also auf die Erde, gerufen wurde. In der Spielwelt wird es sichere Zonen geben, in denen Spieler nur PvE erleben. An anderen Gebieten jedoch gibt es offenes PvP, wobei es viele Anreize geben soll, sich nicht zu bekämpfen, sondern zusammenzuarbeiten