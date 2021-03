MMORPG The Ragnarök orientiert sich an God of War, startet Beta 2021

Beim chinesischen Entwicklerstudio NetEase entsteht derzeit das MMORPG The Ragnarök. Die Entwickler haben nun ein wenig mehr über das interessante Onlinespiel gesprochen und eine Beta für 2021 angekündigt.

Was genau ist The Ragnarök: Das MMORPG, das früher als Projekt: Ragnarök bekannt war, versetzt euch in die Rolle eines Menschen, der eigentlich tot ist. Doch ihr müsst zurück in die Welt der Lebenden und macht euch deswegen auf den Weg von Walhalla nach Midgard.

Dort erwartet euch Ragnarök, der Kampf zwischen Göttern und Riesen. Doch es steckt etwas mehr hinter diesem Krieg, was ihr herausfinden sollt.

Ihr erkundet eine große Open World, in der ihr schwimmen, klettern und fliegen dürft.

Überall gibt es Geheimnisse und versteckte Schätze zu finden

NPCs versorgen euch nicht nur mit Quests, ihr könnt sie auch zur Unterstützung anheuern

Die Entwickler setzen auf Abwechslung. So gibt es keine wiederholbaren tägliche Quests, sondern einzigartige Herausforderungen

Klassen gibt es keine. Ihr steigert eure Skills, wie ihr diese braucht und sammelt für euren Spielstil die entsprechende Ausrüstung ein

Im vergangenen Sommer stellten wir euch The Ragnarök ausführlich in einem Artikel unseres Projekts “Find Your Next Game” vor und zeigten auch exklusive Ingame-Szenen:

God-of-War-Kämpfe in zufallsgenerierten Dungeons

Was ist besonders am Spiel? Wie die Entwickler jetzt in einem Interview mit der Website WCCFTech bekannt gegeben haben, steht die Abwechslung im Vordergrund. Das bemerkt ihr beispielsweise an den Dungeons. Denn diese sollen zufallsgeneriert sein. Jedes Mal, wenn ihr ein Dungeon betretet, erwartet euch eine neue Herausforderung.

Auch sollen Bosskämpfe nicht immer vorhersehbar ablaufen. Ihr müsst auf neue Situationen reagieren und euren Teammitgliedern in Raids immer wieder neue Befehle geben.

Darüber hinaus ziehen die Entwickler immer wieder den Vergleich zu God of War. Die Kämpfe sollen schnell und dynamisch sein. Sie erinnern an God of War, welches das Team auch als Inspiration für The Ragnarök nennt. Einen Test des letzten Teils der Action-Reihe findet ihr bei den Kollegen von der GamePro.

Insgesamt sollen 60+ Personen an dem Spiel arbeiten.

Nutzt das Spiel die Unreal Engine 5? Nein. The Ragnarök wird mit der Unreal Engine 4 entwickelt. Und da das Team bereits seit über 4 Jahren am MMORPG arbeitet, wäre ein Engine-Wechsel zu diesem Zeitpunkt mit vielen Problemen verbunden.

Was verriet das Interview noch?

Spieler sollen allein, aber auch mit anderen die Welt erkunden können

Es wird Gilden und soziale Interaktionen geben

An einem Kampf sollen 40 bis 50 Spieler teilnehmen können, die genauen Kapazitäten der Server werden noch getestet

Housing ist für die Zukunft, aber nicht zwingend für den Release geplant

Für welche Plattformen erscheint das MMORPG? The Ragnarök ist für PC, Mobile, PS4/PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S geplant. Derzeit hat die Mobile-Fassung jedoch Priorität.

Wann startet die Beta? Das Team nennt zwar noch keinen konkreten Termin. Noch in diesem Jahr ist aber eine kleinere Beta geplant. Das bedeutet, dass The Ragnarök erst im kommenden Jahr offiziell startet.

