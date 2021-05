Neues MMORPG Project Ragnarök zeigt wunderschönen Trailer, doch etwas macht skeptisch

Was wissen wir zum Release von Project Ragnarök? Das neue MMORPG von NetEase wird in der Unreal Engine 4 entwickelt und soll zuerst für Mobile und PC, später dann für die Konsolen PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S entwickelt werden.

Selbst bei großen Spielen wie ESO oder GW2 kommt es immer wieder zu Problemen. Dort sind jedoch in der Regel mehr Spieler unterwegs, als auf den Test-Servern von The Ragnarök. Entsprechend skeptisch sind viele Kommentare unter dem Video:

Was ist das Problem? Zum einen sagt NetEase selbst, dass es sich bei der gezeigten Grafik um eine Demo und nicht das fertige Produkt handelt. So könnte Project Ragnarök zu Release noch besser, aber auch schlechter aussehen.

Was ist im Trailer zu sehen? Der Trailer zeigt verschiedene Szenen, in denen sich der Spieler-Charakter durch die Welt bewegt.

Im Rahmen von Find Your Next Game haben wir euch Project Ragnarök bereits ausführlich vorgestellt . Ein Release-Datum gibt es bisher noch nicht.

