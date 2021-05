Deshalb sollten MMORPG-Fans Phantasy Star Online 2: New Genesis auf dem Radar haben

Das Online-RPG Phantasy Star Online 2 bekommt mit New Genesis eine Fortsetzung, mit der gleichzeitig alte Inhalte überarbeitet und sogar ins neue Spiel übernommen werden. Parallel dazu wird es mehr zu einem MMORPG. Im Mai 2021 fand die erste Beta bei uns im Westen statt und nun ist klar, dass Fans von MMORPGs ein Auge auf PSO 2 haben sollten.

Was genau ist New Genesis? Im Grunde besteht Phantasy Star Online 2 New Genesis aus zwei Teilen:

Zum einen wird das alte PSO 2 grafisch überarbeitet und auf eine neue Engine gezogen

Zum anderen werden komplett neue Inhalte veröffentlicht, die mit New Genesis gespielt werden können. Diese finden 1.000 Jahre nach der eigentlichen Geschichte von PSO 2 statt und sehen grafisch deutlich besser aus

Die beiden Teile werden den gleichen Client nutzen und sich zudem überlappen. So soll es möglich sein, seine Charaktere und bestimmte Inhalte von PSO 2 nach New Genesis mitzunehmen und andersherum. Allerdings handelt es sich dabei rein um kosmetische Effekte. Alle Stats werden von Ausrüstungen entfernt und auch Ingame-Währung oder Materialien können nicht übertragen werden.

Der Release von PSO 2 New Genesis soll im Juni 2021 stattfinden.

Welches Bezahlmodell nutzt das Spiel? Sowohl PSO 2 als auch die neue Version New Genesis sind Free2Play. Sie finanzieren sich über einen Echtgeld-Shop, in dem es einige nützliche Komfort-Items wie zusätzliche Bank- und Inventarplätze, aber kein direktes Pay2Win gibt.

Kann man mit New Genesis komplett neu anfangen? Ja, ein Einstieg ist ohne Vorkenntnisse problemlos möglich. Und dieser Einstieg kann sich für MMORPG-Fans richtig lohnen, denn Sega ist mit dem neuen Teil andere Wege gegangen.

So erinnert New Genesis viel mehr an ein MMORPG, als es die Grundversion von Phantasy Star Online 2 tut. Es gibt nun eine offene Welt, in der ihr auf Spieler treffen könnt. Zudem gibt es viele Boss-Monster, die ihr gemeinsam bekämpft.

Vor allem überzeugt PSO 2 New Genesis aber mit seinen dynamischen Kampf- und Bewegungssystemen. Wer also Lust auf actionreiche Kämpfe gegen riesige Bosse hat, sollte ein Auge auf New Genesis haben.

Einen ersten Einblick in das Spiel gibt euch dieses YouTube-Video von mir, in dem ich die erste Spielstunde in der Beta aufgezeichnet habe:

Spaßigs Movement und dynamische Kämpfe in einer hübschen Spielwelt

Was bietet New Genesis bei der Charaktererstellung? In PSO 2 New Genesis könnt ihr euch einen Charakter aus 4 verschiedenen Rassen erstellen: Humans, Newmans, CASTs und Deumans. Für Spieler, die keine Erfahrung mit Phantasy Star haben, sehen die Rassen recht ähnlich aus. Deumans sind beispielsweise Menschen, die jedoch Hörner statt Ohren haben.

Alle 4 Rassen wiederum haben Zugriff auf die 6 verschiedenen Klassen:

Hunter – Ein Nahkämpfer mit einem Schwert und recht vielen Lebenspunkten

Fighter – Ein Nahkämpfer mit recht wenigen Lebenspunkten und dafür mehr Schaden

Ranger – Ein Fernkämpfer auf mittlerer Reichweite, der zudem Mitspieler unterstützen kann

Gunner – Ein mit Pistolen bewaffneter Charakter, der viele Movement-Fähigkeiten hat, aber eher auf mittlere Reichweite kämpft

Force – Eine Art Elementarmagier

Techer – Eine Fernkämpfer aus großer Reichweite, der Verbündete mit technischen Spielereien unterstützen kann

In PSO 2 gibt es zudem weitere Klassen wie den Braver, Bouncer und Summoner. Doch diese wurden bisher nicht für New Genesis angekündigt.

Der Charakter-Editor ist insgesamt sehr detailliert und ihr habt mit Slidern die Möglichkeit, alle Bereiche des Körpers nach Belieben zu verändern. Auch bei den Frisuren, Augen und den dazugehörigen Farben ist die Auswahl nahezu unbegrenzt.

Der Charakter-Editor von PSO 2 New Genesis wird auch von den Entwicklern in so ziemlich jedem Livestream hervorgehoben.

Wie bewegt man sich fort? Einer der Stärken von PSO 2 New Genesis ist die Fortbewegung. Ihr könnt sprinten, springen und sanft nach unten gleiten. Gerade beim Springen ist jedoch viel möglich, da ihr einen Doppelsprung und auch einen “Wall-Jump” habt. Richtig getimt könnt ihr also ganze Berge nach oben hüpfen.

Das macht in New Genesis auch richtig Spaß, da man sich hier, anders als in der ursprünglichen Version von PSO 2, in einer offenen Welt bewegt. Außerdem gibt es Aufwinde beim Gleiten, die es euch ermöglichen, weit in die Lüfte zu steigen – ähnlich wie in Guild Wars 2.

Wie kämpft man in New Genesis? PSO 2 setzt generell auf ein sehr aktives Kampfsystem, das mit New Genesis nochmal verbessert wurde. Ihr müsst eure Ziele ins Visier nehmen und könnt dann mit der rechten und linken Maustaste erste Angriffe abfeuern.

Zudem könnt aus dem Flug heraus kämpfen, springen, ausweichen und habt verschiedene Fähigkeiten, die euch ebenfalls in Bewegung halten. Wer nicht zu genau zielen möchte, kann mit der Taste “Q” ein Ziel dauerhaft ins Visier nehmen und greift dann nur diesen Feind an.

Wer möchte, kann in New Genesis springen, gleiten und sogar aus der Luft heraus kämpfen.

Jeder Spieler kann sich zudem heilen und besondere Fähigkeiten einsetzen. Dafür müsst ihr jedoch im Vorfeld Pflanzen und Energien in der Spielwelt sammeln, um diese aufzuladen.

Außerdem gibt es verschiedene Waffen-Sets, zwischen denen im Kampf gewechselt werden kann. So könnt ihr euch verschiedenen Situationen im Kampf anpassen und auf noch mehr Fähigkeiten zurückgreifen. In PSO 2 gab es diesen Wechsel bereits, doch es gab Probleme mit den verschiedenen Multiplikatoren im Spiel. In New Genesis skalieren die anderen Waffen auf Basis der Hauptwaffe.

Die einzigen Wermutstropfen beim Kampfsystem sind die teilweise sehr langen Animationen, in denen man im Kampf gefangen ist, sowie das Fehlen von Lebenspunkte-Leisten. So weiß man nie, wie viel Schaden man bereits verursacht hat und wie viel noch verursacht werden muss.

Insgesamt machte schon PSO 2 mit dem Kampfsystem auf sich aufmerksam, bei dem besonders im höheren Level ein falscher Schritt schon zum Tod führen kann.

Was ist noch auffällig bei New Genesis? Obwohl das Spiel grafisch stark verbessert wurde, sieht es noch immer etwas “alt” aus. Außerdem ist das Interface optisch irgendwo in den Anfängen der 2000er-Jahre hängengeblieben und wirkt ebenfalls nicht modern.

Mid- und Endgame von New Genesis sind noch etwas ungewiss

Wie sieht das Fortschrittssystem von New Genesis aus? In PSO 2 New Genesis könnt ihr eine offene Welt erkunden und darin Quests und Boss-Monster erledigen. Darüber verdient ihr euch Erfahrungspunkte und neue Ausrüstung.

Eure Ausrüstung könnt ihr zudem mit Hilfe von bestimmten Materialien aufwerten, wobei höhere Aufwertungen an ein höheres Level gebunden sind.

Was bietet das Spiel im Endgame? Wie genau es in dem Spiel mit Endgame-Content aussieht, ist derzeit schwer zu sagen, da wenig Details dazu verraten wurden und die Beta bereits mit Level 16 endete.

Schon in PSO 2 besteht das Endgame vor allem daraus, das beste Gear zu farmen und es später aufzuwerten. Das Ausrüstungssystem ist dabei tiefgehend und etwas komplexer. Zudem könnt ihr neue Klassen leveln und euren Charakter besonders schick anziehen (Fashion-Endgame).

Etwas Ähnliches dürfte auch New Genesis im Endgame bieten.

Gibt es PvP? Offiziell wurde sich noch nicht zum PvP geäußert. In PSO 2 gibt es einen Arena-Modus, der jedoch nicht so aktiv gespielt wird. Darin spielen die eigene Ausrüstung und Waffen keine Rolle und man bekommt zufällige Ausrüstung spezifisch für das Match.

Aufgrund des geringen Interesses am PvP gibt es sogar Spieler, die sich von den Entwicklern wünschen, dass sie ihre Zeit in New Genesis gar nicht erst mit PvP-Inhalten verschwenden sollen (via reddit).

Wie geht es mit PSO 2 New Genesis weiter? Die erste Beta ist inzwischen vorüber und der Release ist für Juni 2021 geplant. Ob es vorher nochmal eine Beta geben wird, ist derzeit ungewiss.

New Genesis wird ein MMORPG für Fans von actionreichen Kämpfen, Fashion und Grind

Für wen eignet sich PSO 2 New Genesis? New Genesis zielt ganz klar auf die Fans von PSO 2 ab. Doch auch allgemeine MMORPG-Spieler könnten sich von dem neuen Spiel angezogen fühlen.

Im Fokus stehen vor allem das aktive Kampfsystem, das Movement mit Springen und Gleiten sowie die riesigen Weltbosse und das Sammeln von Ausrüstung.

Allerdings solltet ihr ein Faible für Anime-Spiele, komplexe Kombos sowie ein tiefgehendes und etwas grindiges Ausrüstungs-System haben. Sonst werdet ihr mit New Genesis nach den ersten Eindrücken der Beta voraussichtlich keinen Spaß haben.

Wer nun auf der Suche nach einem anderen neuen MMORPG oder einer spannenden Erweiterung für alte Spiele ist, wird in dieser Liste fündig: 13 Gründe, warum sich MMORPG-Fans auf 2021 freuen können.