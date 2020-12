Phantasy Star Online 2 wird mit New Genesis mehr zu einem MMORPG

Phantasy Star Online 2: New Genesis wird 2021 seinen Release auf PC, Xbox One und Xbox Series X haben haben. Neue Informationen versprechen mehr MMORPG-Elemente als im Vorgänger.

Was ist neu an PSO: New Genesis? Im Grunde könnte man New Genesis als ein Sequel bezeichnen, das aber nicht Phantasy Star Online 3 heißt. Es ist sehr viel neu, weswegen euch im Grunde ein anderes und neues Spiel erwartet:

Es besitzt eine neue Engine, die Phantasy Star Online 2 (2012 Release in Japan) modern und richtig gut aussehen lässt

Ihr seid in einer Open World unterwegs, anstatt in kleinen Arealen

Ihr trefft mehr Mitspieler in der Welt

Das Klassensystem wird überarbeitet

Es gibt neue Fähigkeiten

Die Story spielt 1.000 Jahre in der Zukunft

Erkundung steht mehr im Vordergrund

Der neue Cinematic Trailer gibt euch einen Einblick in PSO 2: New Genesis.

Mit Open World zum MMORPG

Was genau bietet die Open World? Die Entwickler bezeichnen die Open World von Phantasy Star Online 2: New Genesis als „Open Field“. Es handelt sich um eine sehr große, offene Zone, in der es viel zu entdecken gibt.

Es finden Welt-Events statt, bei denen ihr die Hilfe von Mitspielern benötigt

Ihr erledigt im Open Field Quests

Ihr könnt Kokons finden, die euch zu Instanzen nur für euch und eure Gruppe führen

Es gibt eine große Stadt, Central City, die als Hub fungiert. Dort tummeln sich pro Server 100 Spieler.

In Central City kommt ihr an Quests, schließt euch mit anderen Spielern zusammen, handelt und übt Crafting aus.

Ihr könnt schwimmen, um an bestimmte Orte des Open Field zu gelangen.

Es gibt Teleporter, die Ryuker Devices, über die ihr Laufwege verkürzen könnt.

So sieht das Gameplay in der Open World von PSO 2: New Genesis aus.

Wird aus Phantasy Star Online 2 mit New Genesis also ein MMORPG? Bisher seid ihr in PSO 2 in kleineren Gebieten und unterwegs und könnt diese in der Gruppe erkunden, die ihr vorher im Hub zusammengestellt habt. Ihr trefft in den Zonen aber nicht auf andere Spieler. Es gibt im Grunde auch keine Welt-Events, in denen ihr die Hilfe von fremden Spielern braucht.

Durch die Open World, fremde Spieler, mehr Erkundung und Welt-Events sowie Teleporter nähert sich Phantasy Star Online 2: New Genesis nun aber deutlich mehr einem MMORPG an. Ob es wirklich ein MMO wird und sich dann auch wie eines spielt, werden wir aber noch sehen.

Was ist noch interessant? PSO 2: New Genesis ermöglicht es euch, zwischen dem „alten“ Phantasy Star Online 2 und der neuen Version hin- und herzuspringen. Deswegen ist es auch möglich, euren Charakter aus PSO 2 zu übernehmen.

Die Grafik des „alten“ PSO 2 wird verbessert, damit kein optischer Bruch beim Wechsel entsteht.

Wann startet PSO 2: New Genesis? Für Ende Januar oder Anfang Februar ist in Japan eine Closed Beta geplant. Der Release des Online-Rollenspiels soll global irgendwann später im Jahr 2021 auf PC und Xbox One sowie Xbox Series X/S erfolgen.

