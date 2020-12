Schon in wenigen Tagen erlebt ihr das Ende der Story des Online-Rollenspiels Phantasy Star Online 2 (PC, Xbox One), bevor es 2021 mit „New Genesis“ weitergeht. Wir verraten, was hinter der Erweiterung steckt.

Was ist New Genesis? Im kommenden Jahr erscheint Phantasy Star Online 2 New Genesis. Damit wird die alte Version überarbeitet, bekommt eine neue Grafik spendiert und soll moderner werden. Gleichzeitig jedoch wird es komplett neue Spiel-Inhalte geben.

New Genesis spielt 1.000 Jahre nach PSO 2 und startet eine neue Storyline. Anstatt kleine Zonen zu bereisen, gibt es eine riesige Open World. Alles rund um EXP, Skills und Techniken wird überarbeitet.

Spieler können die neuen Inhalte mit ihrem alten Charakter erleben oder einen neuen erstellen. Man soll im Spiel zwischen den alten Inhalten und New Genesis wechseln können, wobei nicht alle Ausrüstungen und Cosmetics in beiden Spielen funktionieren. Zudem werden Inhalte wie die Freundesliste, die Blockliste und auch der Premium-Account in beiden Spielen geteilt.

Ein Livestream am 19. Dezember soll das Konzept um New Genesis näher vorstellen.

So sieht das Remaster Phantasy Star Online 2: New Genesis aus.

Das erwartet euch noch vor New Genesis

Vor dem Start von New Genesis wird die aktuelle Geschichte von PSO 2 abgeschlossen. Dazu erscheint bald die neue Episode 6. In dieser nehmt ihr den letzten Kampf um das Schicksal der ARKs auf, welcher sich sogar auf das gesamte Universum auswirken könnte.

Anschließend erscheint dann „New Genesis“ im Jahr 2021.

Diese Neuerungen erwarten euch:

Ihr trefft auf neue Feinde mit neuen Fähigkeiten und einzigartigen Skills

Neue Quests kommen ins Spiel

Es gibt eine besondere Level-Up-Quest, die euch einen 200-%-EXP-Bonus und viele Belohnungen beschert

Summoner können die beiden neuen Pets Herbie und Vulcan beschwören

Das Levelcap wird auf 95 angehoben

Quest bekommen einen neuen Schwierigkeitsgrad, Ultra-Hard

Die beiden Klassen Etoile und Phantom kommen ins Spiel

Wann kommt das Update? Ihr könnt euch ab dem 9. Dezember in die Abenteuer von Episode 9 des Online-Rollenspiels Phantasy Star Online 2 stürzen und die Neuerungen wie die beiden Klassen ausprobieren.

Wann erscheint „New Genesis“? New Genesis dagegen hat aktuell noch keinen Releasetermin. Es hieß nur, dass es 2021 soweit sein soll und, dass es zumindest für die Xbox Series X, Xbox One und PC erscheint.

