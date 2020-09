Diese 4 neuen MMORPGs sind 2020 bereits erschienen

Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Legends of Aria der Citadel Studios orientiert sich stark an klassischen Sandbox-MMORPGs wie Ultima Online. Gemeinsam mit anderen Spielern baut Ihr eigene Städt...

Was ist das Besondere am Spiel? Bless Unleashed basiert auf dem Spiel Bless Online, das 2018 erschien und 2019 bereits eingestellt wurde . Beide Spiele teilen sich die Welt, einige Charaktere und Gameplay-Elemente.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Entwickler : Round 8 Studio | Publisher : Bandai Namco | Plattform : Xbox One (PC und PS4 in der Beta) | Release-Datum : 12. März 2020| Modell : Free2Play

Was sind das für MMORPGs? Die Spiele in dieser Liste sind Titel, die im Jahr 2020 erschienen sind. Sie müssen jedoch einen vollständigen Release gehabt haben, Beta-Events oder Early Access haben wir nicht aufgenommen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 − = 0

Insert

You are going to send email to