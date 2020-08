Das MMORPG Bless Unleashed erschien Anfang 2020 für die Xbox One. Später wurde es auch für PS4 und den PC angekündigt. Auf letzterem startet im September ein Beta-Test auf Steam. Wir verraten euch, wie ihr daran teilnehmen könnt.

Was ist das für eine Beta? Am 26. September findet ein erster Beta-Test zu Bless Unleashed auf dem PC statt. Er läuft über die Plattform Steam und dauert 12 Stunden an. Die exakten Start- und Endzeiten werden am 21. September veröffentlicht.

Wie nimmt man an dem Test teil? Vom 26. August bis zum 15. September könnt ihr euch für die Teilnahme an dem Beta-Test bewerben. Nutzt dazu dieses Google Formular.

Ihr müsst lediglich über 16 Jahre alt sein und eine E-Mail-Adresse angeben. Die ausgewählten Tester werden per Mail informiert und erhalten dort einen Steam-Key.

Dürfen Fortschritte im Test behalten werden? Eine konkrete Aussage dazu gibt es derzeit nicht, jedoch wurden die Fortschritte aus den Beta-Tests auf der Xbox One nicht übernommen. Es ist wahrscheinlich, dass dies auch für den PC gilt.

Allerdings erhaltet ihr einen speziellen Titel und eine garantierte Teilnahme an weiteren Tests frei. Außerdem erhalten 100 Tester einen 10$-Geschenkgutschein für Steam, sofern sie Bless Unleashed ausprobieren und einen Screenshot auf Steam posten. Weitere Details findet ihr auf der Steam-Seite zu Bless Unleashed.

Wann erscheint Bless Unleashed auf dem PC? Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber offiziell ist der Release für Anfang 2021 geplant.

Bless Unleashed scheint solide, aber nicht überragend

Lohnt es sich Bless Unleashed anzuschauen? Das neue MMORPG von Studio 8 kämpft mit den Altlasten des Vorgängers Bless Online. Das Spiel erschien 2018 und entwickelte sich zu einem Flop, der bereits ein Jahr später wieder eingestellt wurde.

Doch Bless Unleashed scheint einige Dinge richtig zu machen:

Es gibt, zumindest auf der Xbox One, keine so starken technischen Fehler wie bei Bless Online.

Das Spiel wirkt insgesamt runder als die alte PC-Fassung

Zwar teilen sich Bless Online und Unleashed die gleiche Welt, doch das neue MMORPG spielt zu einem anderen Zeitpunkt und bietet so andere Inhalte.

In der Welt erwarten euch Weltbosse, die auch im Endgame noch eine Rolle spielen

Das Crafting-System bleibt über das gesamte Spiel hinweg wichtig

Es gibt fordernde Dungeons

Was spricht dagegen? Allerdings gibt es auch einige Kritik an dem MMORPG. So bemängelten schon die Tester auf der Xbox One das zu langsame Kampfsystem. Sie sehen darin keinen Action-Combat, der eigentlich versprochen wurde. Auch die Charaktermodelle und die Welt wirken für einige Nutzer eher lieblos.

Außerdem machte das Spiel bereits negative Schlagzeilen mit einem sehr großzügigen Headstart für die Spieler, die viel Geld ausgegeben haben, obwohl das MMORPG eigentlich Free2Play ist.

Bless Unleashed bietet euch 5 verschiedene Klassen.

Trotzdem ist MeinMMO-Autor Andreas Bertits der Ansicht, dass Bless Unleashed eine Chance verdient hat. Immerhin basieren einige Sorgen der Spieler auch auf der Tatsache, dass Bless Online viele enttäuscht hat. Ob sich das MMORPG wirklich lohnt, lässt sich am besten herausfinden, wenn man es selbst spielt.