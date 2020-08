Das MMORPG Bless Unleashed erscheint nach der Xbox One auch für PS4 und PC. Obwohl Spieler aufgrund des gescheiterten Bless Online noch skeptisch sind, könnten die Chancen auf Erfolg dieses Mal besser stehen. MeinMMO-Autor Andreas Bertits erklärt, warum.

Weswegen herrscht so große Skepsis bei den Spielern? Ein gebranntes Kind scheut das Feuer, heißt es. Spieler fühlen noch immer die Wut über den missglückten Release und das frühe Aus des MMORPGs Bless Online.

Bless Online startete nach einer langen und schwierigen Entwicklungsphase im Mai 2018 anhand einer Early-Access-Phase über Steam. Es stellte sich schnell raus, dass dem Titel eine Beta-Phase gut getan hätte. Denn gerade der technische Aspekt konnte nicht überzeugen:

Es hakte an der Performance

Das Kampfsystem lief nicht flüssig

Das UI ließ sich nicht anpassen

Das Gameplay war mit Grinding vor allem in den höheren Levels recht repetitiv

Die englische Übersetzung ließ zu wünschen übrig

Im September 2019 folgte dann das Aus des MMORPGs. Die Entwickler schafften es nicht, die Probleme in den Griff zu bekommen.

Das zog heftige Kritik der Spieler nach sich, die sich betrogen fühlten und sogar ihr Geld zurückverlangten. Die Wertungen auf Metacritic rauschten in den Keller.

Darum sind die Spieler so wütend: Als mit Bless Unleashed eine Art Quasi-Nachfolger angekündigt wurde, richtete sich der Zorn gegen dieses Spiel. Es kam zur Befürchtung, dass eine ähnliche Katastrophe wie bei Bless Online drohte und Spieler glaubten, dass das Studio Neowiz ihr Geld dafür ausgegeben hatte, Bless Unleashed zu entwickeln, anstatt die Probleme von Bless Online in Angriff zu bekommen.

Selbst heute ist alleine das Wort „Bless“ ein rotes Tuch für manchen und in Artikeln zum Spiel wird davor gewarnt, ins MMORPG einzusteigen.

Ein Spiel, dem Altlasten des Quasi-Vorgängers anhaften

Wie sieht es mit Bless Unleashed aus? Das neue MMORPG Bless Unleashed erschien am 12. März für die Xbox One. Aufgrund der vorangegangen Situation hatte es das Online-Rollenspiel zum Start nicht leicht.

Gräbt man aber etwas tiefer und blendet die Vorurteile aus, dann ist Bless Unleashed definitiv nicht wie Bless Online. Vor allem diejenigen, die unbefangen an das Spiel herangehen – vielleicht, weil sie nichts von Bless Online gehört haben oder, weil sie dem neuen MMORPG eine faire Chance geben wollen – haben durchaus Spaß.

Im Schnitt spielen laut MMO-Population auf Xbox One rund 46.000 Spieler. Zum Vergleich: „TERA“ kommt laut der Liste auf rund 59.000 Spieler und „Der Herr der Ringe Online“ hat rund 52.000 Spieler. Das heißt, die Spielerzahlen von Bless Unleashed sind durchaus OK. Nicht überragend gut, allerdings muss man hier auch bedenken, dass das MMORPG bisher nur auf der Xbox One verfügbar ist.

Einem Spiel mit niedlichen Riesenhasen muss man doch einfach eine Chance geben, oder?

Das Team appelliert für Fairness: Es ist absolut verständlich, Skepsis zu zeigen, wenn man von Bless Online enttäuscht war. Doch laut den Entwicklern haben beide Spiele nur den Namen, die Welt und manche Assets gemeinsam. Selbst das Team hinter Bless Unleashed ist ein anderes.

In einem Interview mit Neowiz verriet uns Koven Park, Development Lead von Bless Unleashed:

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um zu erwähnen, dass Bless Unleashed ein völlig anderes Spiel ist als Bless Online. Bless Unleashed wird von einem neuen Entwicklungsteam entwickelt, das zuvor an Projekten wie Monster Hunter gearbeitet hat. Und im Gegensatz zu Bless Online hören wir unseren Spielern genau zu. Koven Park, Development Lead von Bless Unleashed

Allein der Umstand, dass es dieses Mal Beta-Phasen gibt, zeigt, dass das Studio dazugelernt hat. Außerdem entschuldigen sich die Entwickler dafür, was bei Bless Online alles schiefgegangen ist. Dennoch erklärt das Team auch, dass Spieler mit Bless Unleashed etwas erwarten, das sich von Bless Online unterscheidet. Es bietet eine neue und andere Spielerfahrung:

Wir hoffen, dass User, die noch nicht mit dem Spiel in Berührung gekommen sind, das Gefühl haben werden, dass Unleashed ein anderes Spiel ist, sobald sie es direkt erleben und genießen. Koven Park, Development Lead von Bless Unleashed

Ob Bless Unleashed Erfolg haben kann, hängt davon an, ob die Spieler dem MMORPG eine Chance geben.

Springt einfach über euren Schatten

Hat Bless Unleashed eine Chance verdient? Schaut man sich Bewertungen von Spielern der Xbox-One-Version auf reddit an, dann erkennt man dort natürlich eine zwiegespaltene Meinung, wie das bei so gut wie jedem Spiel der Fall ist. Diejenigen, die sich von Bless Online betrogen fühlen, sprechen Warnungen aus. Unter denjenigen, die dem Titel eine Chance geben, gibt es aber einige, die Spaß haben. Natürlich gefällt Bless nicht jedem, beispielsweise ist das Kampfsystem für MMORPGs etwas behäbig und erinnert mehr an Dark Souls. So ist das aber mit Spielen. Geschmäcker sind eben verschieden.

Darum lohnt sich der Einstieg: Dennoch hat Bless Unleashed eine Chance verdient. Da es sich um ein Free2Play-Spiel handelt, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ihr etwas Zeit verliert. Direkt mit einem Geldeinsatz muss niemand einsteigen. Aber einfach mal schauen, ob es vielleicht doch anders als Bless Online ist und eventuell sogar Spaß macht, das tut niemandem weh.

Wie stehen die Chancen auf einen Erfolg? Anhand der bisherigen Bewertungen der Xbox-One-Fassung von Bless Unleashed, stehen die Chancen besser als bei Bless Online. Vorausgesetzt, das MMORPG bekommt eine faire Chance.

Die bisherigen Spielberichte, beispielsweise auf reddit, fallen deutlich positiver aus, als das zum Start von Bless Online der Fall war. Die Rede ist hier von:

Einer schönen, lebendigen Welt, die selbst im Endgame mit Weltbossen noch Relevanz hat

Crafting, das vor allem im Endgame wichtig wird

Fordernden Dungeons

Sowohl Gruppen- also auch Solospieler können Spaß haben, wobei das Grinding bei Solospielern mehr ins Gewicht fällt

Hätte es also Bless Online nicht gegeben, dann würde uns mit dem Release von Bless Unleashed Anfang 2021 über Steam ein interessantes MMORPG erwarten, das durchaus das Zeug dazu hat, langfristig auf dem Markt bestehen zu können. Es fehlt nur der gute Wille der Spieler, über ihren Schatten zu springen und unbefangen mal hereinzuschauen.

