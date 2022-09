Action-MMORPG stirbt schon im November auf PS4 und Xbox One – Was passiert mit der PC-Version?

Das MMORPG Bless Unleashed erschien 2020 auf Konsolen und blickt nun seinem Ende entgegen. Im November 2022 wird der Support für das Spiel auf Konsolen eingestellt, doch die PC-Version ist davon zumindest vorerst nicht betroffen.

Das ist Bless Unleashed: Das kostenlose Action-MMORPG war der Reboot des vorher schon gescheiterten Bless Online und wurde von Round 8 Studios entwickelt. Der Publisher war weiterhin Neowiz.

In Bless Unleashed erforschen die Spieler eine große offene Welt, erledigen Quests, vermöbeln in action-reichen Kämpfen Worldbosse, schnetzeln sich durch Dungeons und treten gegeneinander an im PvP.

Das Spiel erschien zunächst auf der Xbox One und PS4 und etwas später, im August 2021, auch auf Steam, wo es kurzzeitig sogar in den Top 10 der meistgespielten Games landete. Doch nun kündigt Neowiz an, dass der Support für die Konsolen-Version abgestellt wird, und zwar bereits in wenigen Monaten.

Wann geht das Spiel offline? Die Server werden voraussichtlich am 30. November um 20:00 Uhr unserer Zeit abgeschaltet (via Blessunleashed.com).

Ab dem 1. September wurde die Premiumwährung Lumena und andere Cash-Shop-Items aus den Stores von Sony und Microsoft entfernt

Die Preise für alle Gegenstände im In-Game-Shop wurden drastisch reduziert auf 1 Lumena

Der Kunden-Support durch Tickets und Chat wird bis zum Ende des Jahres fortlaufen

Es werden außerdem bis zur Schließung der Server Gamemaster-Events für die verbliebenen Spieler veranstaltet.

Was passiert mit der PC-Version? Die PC-Version von Bless Unleashed ist von dem Shutdown nicht betroffen, zumindest vorerst. Während Neowiz der ursprüngliche Publisher des MMORPGs auf Steam war, wurden die Rechte und die Entwicklung davon im Januar 2022 an Valofe / VFUN übergeben (via steampowered).

Valofe / VFUN wird manchen von euch als der Publisher der MMORPGs Riders of Icarus und Atlantica ein Begriff sein. Beides sind Spiele, die auf Steam mit etwas mehr als 100 bis 150 aktiven Spielern pro Tag dahinvegetieren.

Im Vergleich dazu bewegt sich Bless Unleashed laut der Statistikseite Steamcharts.com bei etwa 1.388 täglich aktiven Spielern, was manchen Fans die Hoffnung gibt, dass das MMORPG zumindest auf Steam über einen längeren Zeitraum weitergeführt wird.

Manche Spieler vermuten übrigens, dass Bless Unleashed abgeschaltet wird, damit Neowiz und Round 8 Studios mehr Ressourcen in ihr neues Spiel Lies of P investieren können, das auf der gamescom 2022 sehr präsent war.

