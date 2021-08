Am 6. August startete das neue MMORPG Bless Unleashed auf Steam. Dort hat es seitdem mit den Reviews zu kämpfen, kann aber dennoch zehntausende Spielerinnen und Spieler anlocken. Mit den starken Zahlen schafft es das Spiel sogar in die Top 10 auf Steam.

Wo steht Bless Unleashed auf Steam? Nach einem bereits starken Start auf Steam am 6. August konnte Bless Unnleashed über das Wochenende noch mehr Spieler ansammeln. Im Moment steht das MMORPG bei:

72.963 aktuellen Spielerinnen und Spielern (18:50 Uhr)

76.273 Spielerinnen und Spielern in der Spitze

44.058 Spielerinnen und Spielern im Durchschnitt

Damit reicht es für Platz 7 der meistgespielten Spiele auf Steam, noch vor Dauerbrennern wie Warframe und Rainbow Six: Siege (via steamcharts.com). Schon in der Beta konnte es mehr Spielerinnen und Spieler begeistern als ESO und FFXIV.

So gut kommt Bless Unleashed an: Die Bewertungen sind seit Release ebenfalls gestiegen. Wo Bless Unleashed anfangs noch vorwiegend negative Kritiken erhalten hat, steht es aktuell zumindest auf 50 % unter allen Bewertungen (via Steam).

Filtert man nach Reviews mit 10 Stunden oder mehr Spielzeit auf Deutsch und Englisch, kommt das MMORPG sogar auf 84 % positiver Stimmen bei 824 Reviews : Was werten Spieler, die Bless Unleashed mindestens 10 Stunden auf Steam gespielt haben?

Neues MMORPG begeistert, kämpft aber mit seinem Namen

Von der Community heißt es, dass insbesondere das starke Kampfsystem, die Grafiken und das PvE überzeugen können. Es tauchen etwa in der offenen Welt Bosse mit einzigartigen Mechaniken auf, gegen die Spielerinnen und Spieler gemeinsam antreten.

Selbst Kritiker loben das Kampfsystem und vergleichen es etwa mit Monster Hunter. Bless Unleashed bietet Action Combat, bei dem ihr aktiv angreifen und ausweichen müsst, statt mit Tab-Targetting euren Gegner auszuwählen.

Kritisiert wird jedoch ein Teil des Bezahl-Systems. Ab einer höheren Stufe etwa soll das Welt-PvP freigeschaltet werden und man könne von anderen Spielern jederzeit angegriffen werden. Um das zu umgehen, müsse man für einen einstündigen Pass mit Echtgeld zahlen, um vom PvP befreit zu werden.

Außerdem kämpft Bless Unleashed mit seinem Namen und der Ähnlichkeit zum stark gefloppten Bless Online. Tatsächlich spielen die beiden MMORPGs zwar in der gleichen Welt, kommen aber von unterschiedlichen Studios und haben außer dem Namen nichts miteinander zu tun:

