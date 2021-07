Das sind die 5 besten MMORPGs für Einsteiger

Ihr wollt euch in die große, weite Welt der Online-Rollenspiele wagen, aber wollt nicht gleich von der Komplexität des Games erschlagen werden? Dann findet ihr hier 5 MMORPGs aus verschiedenen Untergenres, die jeweils besonders gut für Einsteiger geeignet sind.

Wie haben wir ausgewählt? Wir haben uns bei unserer Liste der einsteigerfreundlichsten MMORPGs auf fünf Kategorien spezialisiert. Daher findet ihr je ein Spiel aus den Bereichen:

Science-Fiction-Setting

Abo-Modell

Free2Play-Modell

Buy2Play-Modell

Solo-freundlich

In den folgenden Absätzen findet ihr mehr Infos zu den fünf Spielen und was sie empfehlenswert in ihrer Kategorie macht.

Star Wars: The Old Republic (SWTOR) – Das beste SciFi-MMORPG

Entwickler/Publisher: BioWare/Electronic Arts | Release: 20. Dezember 2011 | Modell: Free-2-Play | Plattform: PC | Download: SWTOR-Homepage

Was ist das für ein Spiel? Star Wars: The Old Republic ist ein klassisches MMORPG im Star-Wars-Universum. Ihr spielt entweder als Anhänger der Republik oder des finsteren Sith-Imperiums. Da die Handlung über 1.000 Jahre vor den Kinofilmen spielt, konnten sich die Entwickler frei entfalten und vor allem auf die beiden populären Rollenspiele “Knights of the Old Republic” Bezug nehmen. Daher kommen auch Figuren wie Revan und der mysteriöse Sith-Imperator vor.

SWTOR könnt ihr kostenlos spielen und so ohne Bedenken reinschnuppern. Wer richtig tief ins Spiel eintauchen will, kann aber über ein Abo mehr Features freischalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was sind die Highlights? SWTOR ist das optimale Spiel für Fans des SciFi-Epos Star Wars. Zum Release 2011 waren die vollvertonten Quests und Sequenzen revolutionär und man wähnte sich vielmehr in einem weiteren Star-Wars-RPG als in einem Online-Rollenspiel.

Dazu tragen auch die vielen NPC-Begleiter bei, die bei jeder Charakterklasse einzigartig waren. Mit denen kann man ausführlich interagieren und sogar Romanzen beginnen.

Dazu kommen noch coole Minigames im Spiel, wie der PvP-Modus Huttenball oder ein eigener Modus, in dem ihr Raumschiffe steuert und epische Raumgefechte bestreitet.

Wo gibt es einen Haken? Gameplay und Grafik von SWTOR mögen damals zum Release noch attraktiv gewesen sein, aber mittlerweile sieht man dem Spiel sein Alter einfach an.

Gerade das Gameplay, bei dem man mit Tab-Targeting seine Gegner ins Visier nimmt und diese dann durch Hämmern der verschiedenen Skill-Tasten schließlich umhaut, ist wenig dynamisch. Wer flotte Lichtschwert-Kämpfe erwartet, bekommt eher statische Animationen, bei denen man stetig die Lebenspunkte des Gegners runterprügelt.

Dazu kommt, dass man das Spiel nur mit Einschränkungen kostenlos spielen kann. Wer wirklich alles erleben will, muss irgendwann doch zum Abo greifen.

Warum ist es besonders gut für Einsteiger? Gerade wenn man eine coole Star-Wars-Story erleben will, eignet sich SWTOR gut als Einsteiger-MMORPG. Das Gameplay ist für ein MMORPG klassisch und man lernt schnell, wie das Spiel funktioniert und die Tutorials und Einsteiger-Gebiete sind besonders gut geeignet, um neue Spieler einzuführen.

Bis man auf die ersten Gruppen-Instanzen trifft, hat man genügend Erfahrung gesammelt, um diese locker zu bestreiten. Wer dann tiefer im Spiel ist, kann sich an den zahlreichen Addons und neuen Kampagnen versuchen. Da gab es zuletzt unter anderem Onlaught, in dem der Krieg zwischen Republik und Imperium erneut aufflammte. SWTOR geht bald weiter mit dem kommenden Addon „Vermächtnis der Sith“. Darum ist SWTOR auch 2021 ein Spiel, in das es sich lohnt, reinzuschauen.