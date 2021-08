Morgen erscheint Bless Unleashed für PC: „Ist das einzige MMORPG mit einem Action-Feeling“

Am 6. August erscheint das MMORPG Bless Unleashed für den PC. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch verrät euch, was das für ein Spiel ist und hat mit den Entwicklern über die Besonderheiten, das Endgame und kommende Updates gesprochen.

Was ist das für ein MMORPG? Bless Unleashed ist ein Free-to-Play-MMORPG mit einer offenen Welt, das seinen Fokus vor allem auf actionreiche Kämpfe legt. Ihr könnt eure Feinde aktiv anvisieren, verschiedene Kombos ausführen und feindlichen Angriffen durch eine Ausweichrolle entgehen.

Zur Auswahl stehen 5 verschiedenen Klassen, mit denen ihr euch in das Abenteuer stürzen könnt. Das Spiel setzt zu Beginn auf klassische Quests, die eine Hauptgeschichte etwa bis Stufe 25 erzählen. Später kommen Weltbosse, Dungeons und Gebiete mit offenem PvP dazu, die euch herausfordern sollen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Crafting-System, über das ihr an bessere Ausrüstung kommen könnt.

Bless Unleashed erschien bereits im März 2020 für die Xbox und im Herbst für die PlayStation. Nun steht der Release für die PC-Version bevor.

In dem folgenden Interview mit Jason Park, dem Head von Round8 Studios, haben wir uns nun auf die Besonderheiten des Spiels, das Endgame und die kommenden Updates fokussiert.

Einen Einblick in das Spiel bietet euch der Release-Trailer der Entwickler:

Bless Unleashed soll sich mit viel Action gegen andere MMORPGs behaupten können

MeinMMO: 2021 ist ein Jahr voller neuer MMORPGs bei uns im Westen. Warum und womit kann sich Bless Unleashed von der Konkurrenz abheben?

Jason Park: Wir sind der Meinung, dass Bless Unleashed das einzige MMORPG ist, in dem der Spieler ein echtes Action-Feeling in einem Multiplayer-Spiel erleben kann.

Eines der einzigartigen Merkmale des Spiels ist die riesige Welt voller mächtiger Feldmonster, auf dem die Spieler schwere Kämpfe und aufregende Spannung erleben können.

Darüber hinaus sind die verschiedenen Gegenstände, Optionen und Fertigkeitssysteme, die sie unterstützen, ebenfalls solide, sodass die Spieler hoffentlich ein einzigartiges Erlebnis genießen können.

Wie funktioniert das Kampfsystem? Bless Unleashed ist ein sehr schnelles und actionreiches Spiel. Das Kämpfen machte in den Beta-Tests Spaß, weil die Angriffe sehr wuchtig und die Animationen wirklich gelungen sind.



Jedoch spielt ihr Bless Unleashed besser mit dem Controller, denn eure Kombos bestehen aus der wechselnden Nutzung von der linken und rechten Maustaste. Zusätzlich habt ihr Zugriff auf 3 Fähigkeiten, die ihr auf andere Tasten legt. Man merkt dabei deutlich, dass das MMORPG zuerst für Konsolen entwickelt wurde.

Das erwartet euch im Endgame von Bless Unleashed

MeinMMO: Eines der Kernpunkte eines jeden MMORPGs ist das Endgame. Welche Inhalte können die Spieler in Bless Unleashed erwarten? Was gibt es zu tun, wenn sie das Endgame erreichen?

Jason Park: Obwohl das maximale Level in Bless Unleashed 45 ist, können die Spieler erst in den Genuss von Endgame-Inhalten kommen, wenn sie die Hauptquest im Kannus-Tal abgeschlossen haben. Das ist aber in der Regel der Fall, wenn der Charakter mindestens Stufe 25 erreicht hat.

Je nach Entwicklung und Ausrüstung des Charakters könnt ihr 5-Spieler-Dungeons, zeitliche begrenzte Dungeons, sowie Invasionen betreten, in denen ihr mächtige Ausrüstungsgegenstände farmen könnt. Darüber hinaus können die Spieler stärkere und vielfältigere Gegenstände herstellen, indem sie Feldmonster besiegen und Schlachtfeldinhalte erleben, bei denen sie sich mit anderen Spielern messen können.

Schließlich gibt es noch ein Anwesen-System, in dem die Spieler ihr eigenes Haus einrichten können, und durch das Anwesen können sie neue Reittiere, Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmaterialien verdienen.

MeinMMO: Eines der Endgame-Inhalte ist offenes PvP in bestimmten Gebieten. Doch viele Spieler mögen offenes PvP nicht. Warum habt ihr euch dazu entschieden, es in Bless Unleashed mit aufzunehmen?

Jason Park: Wir mögen Open-PVP aufgrund unserer Vorliebe für klassische MMOs, aber wir wissen auch, dass nicht jeder Spieler so spielen möchte. Deshalb ermöglichen wir es jedem Spieler zu wählen, ob er am PvP von Bless Unleashed teilnehmen möchte oder nicht.

Es ist kein wirklich offenes PvP, es ist nur eine weitere Option für die Spieler, die diesen Spielstil mögen.

Wie funktioniert das offene PvP? Ab Stufe 30 können die Spieler in Bless Unleashed optional einen PvP-Modus aktivieren. Damit können andere Spieler in der offenen Welt und außerhalb von sicheren Zonen (Städte und Low-Level-Gebiete) attackiert werden. Für das Attackieren von Spielern, die PvP deaktiviert haben, gibt es negatives Karma.



Durch negatives Karma können andere Spieler euch ungestraft töten und ab einem gewissen Punkt könnt ihr keine Städte mehr betreten, da euch auch Wachen attackieren. Allerdings sinkt das negative Karma nach und nach durch Ingame-Spielzeit.

Neue Klassen und GvG sind geplant, eine neue Roadmap soll nach dem PC-Release kommen

MeinMMO: Bless Unleashed erscheint nun endlich auf dem PC. Wird die Version identisch sein mit der auf Konsolen?

Jason Park: Die Entwicklung von neuen Updates für PC und Konsolen wird so gut es geht auf die gleiche Weise erfolgen, allerdings kann es immer zu kleinen Unterschieden kommen. Die Aktualisierung für die PC-Plattform kann sogar etwas schneller erfolgen.

Der Grund dafür ist, dass bei Konsolen die Patch-Politik für jede Plattform anders ist, daher kann die Aktualisierung für die PC-Plattform sogar etwas schneller erfolgen. Aber im Großen und Ganzen werden die Inhalte im gleichen Rhythmus ins Spiel gebracht.

Welche Updates gab es bereits für Konsole? Für die Konsolen-Version wurden bereits mehrere neue Story-Episoden, neue Dungeons, die “Ancient Weapons” als neue Ausrüstungsstufe und zuletzt eine neue Arena Challenge veröffentlicht. Derzeit ist uns trotz der Frage nicht ganz klar, ob die PC-Version diese Inhalte bereits haben wird oder nicht.

MeinMMO: Und wie genau sehen die zukünftigen Updates für Bless Unleashed aus?

Jason Park: Wir bereiten verschiedene neue Inhalte für die Zukunft von Bless Unleashed auf dem PC vor. Um euch ein paar Beispiele zu nennen: Wir arbeiten an einem Gilde-gegen-Gilde-Modus, in dem Gilden gegeneinander antreten können, an einer neuen Klasse und vieles mehr.

Eine aktualisierte Roadmap wird nach der Veröffentlichung veröffentlicht, also bleibt bitte dran.

Bless Unleashed spielt in der gleichen Welt wie Bless, soll aber die alten Fehler nicht wiederholen

Wie stehen Bless und Bless Unleashed im Verhältnis? Das neue Bless Unleashed wird von Round8 Studios entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Tochter der Firma, die bereits Bless Online herausgebracht hatte. Beide MMORPGs spielen in der gleichen Welt, jedoch in einer anderen Zeit.

In einem älteren Interview verrieten uns die Entwickler bereits, dass sie die Fehler vom gescheiterten Bless Online vermeiden wollen. Bless Unleashed wurde komplett von null auf programmiert und soll vor allem technisch besser optimiert sein.

Gerade an der PC-Version wurde zuletzt stark gearbeitet. Ursprünglich sollte der Release im ersten Quartal 2021 stattfinden. Doch es wurden große Anpassungen an der Steuerung und dem UI vorgenommen, sowie etliche Quality of Life-Updates durchgeführt.

Wir haben Bless Unleashed in der PC-Beta getestet und unsere Erlebnisse und Eindrücke hier zusammengefasst:

So spielt sich das neue MMORPG Bless Unleashed auf dem PC