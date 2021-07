Neues MMORPG verkündet sein Release-Datum, erscheint schon im September für PC

Etwa ab Level 30 kommt dann PvP in der offenen Welt dazu, das nicht optional ist. Schon bei der Charaktererstellung schließt ihr euch einer von zwei Fraktionen an und könnt dann ab Level 30 beim Spielen und Questen getötet werden.

Was ist Elyon überhaupt? Elyon wird ein Themepark-MMORPG mit dem Fokus auf PvP. Zum Start habt ihr habt die Wahl aus 6 verschiedenen Klassen , die in einer offenen Welt questen und eine Geschichte erleben. Im Verlauf des Spiels schaltet ihr verschiedene Dungeons, Housing und PvP-Inhalte frei.

Elyon wird ein Buy2Play-MMORPG. Ihr müsst für den Zugang also einmalig bezahlen: – Das Grundspiel kostet 29,99 Euro und wer vorab bestellt, bekommt bereits 24 Stunden vorher Zugriff – Wer möchte, kann das Grundspiel im Anschluss für 30 Euro zum Expansion Pack aufwerten. Das erlaubt bereits 48 Stunden vorher Zugriff aud das Spiel und bringt zusätzliche Inventar-, Bank- und Charakterplätze, sowie Echtgeld-Währung – Das Expedition Pack wiederum kostet 40 Euro und kann ebenfalls als Aufwertung zum Grundspiel gekauft werden. Dieses Paket gibt weitere Boni, darunter 72 Stunden Vorabzugang. Die Pakete findet ihr auf der offiziellen Webseite ( via Elyon ).

