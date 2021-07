Neues MMORPG Elyon zeigt Cash-Shop für Europa, streicht umstrittenes Pay2Win-Feature

So Schreibt der User g1sh (via reddit ): “Ich selbst mag die Lebensverbesserungen viel weniger als Standard-Pay2Win. [..] ich rechne es ihnen aber hoch an, dass sie diese Liste veröffentlichen, bevor die Vorbestellungen starten.“

Einige sind der Auffassung, dass diese Lebensverbesserungen im Cash-Shop noch viel schlimmer sind, als eigentlich Pay2Win. Eine bessere Rüstung für Echtgeld kauft man in der Regel nur, wenn man ganz vorne mitspielen will, während mehr Inventarplätze einfach jeder braucht.

Dieses System wurde nun für die westliche Version von Elyon gestrichen, wie der Publisher bestätigt. Ebenfalls will man klar und transparent mit seinen Spielern umgehen. Bereits jetzt gibt es eine vollständige Liste mit allen Gegenständen, die man im Cash-Shop von Elyon kaufen kann (via playkakaogames.com ).

Worum geht es? Das 2020 in Korea gestartete MMORPG Elyon soll noch dieses Jahr auch zu uns in den Westen kommen. Wie bei vielen Spielen aus Asien üblich soll der Cash-Shop für die europäische Version angepasst werden. Ein besonderes Auge wird dabei auf das „Gears Currency“-System geworfen, welches Spielern erlaubt handfeste Verbesserungen für echtes Geld zu kaufen.

