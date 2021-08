Skill Points farmen in Bless Unleashed — So lernt ihr alle Skills

Die verschiedenen Segen (“Blessings”) in Bless Unleashed zu lernen, erfordert vor allem viel Geduld und eine Menge an Skill-Punkten. Doch keine Sorge: wirklich verskillen könnt ihr euch in dem neuen MMORPG überhaupt nicht.

Wie funktioniert das Skill-System in Bless? Im neuen MMO lernt ihr Skills, indem ihr diverse Blessings in eurem Skill-Baum durchlernt. Dabei schaltet ihr neue Fähigkeiten frei je weiter ihr in dem gewissen Blessung fortschreitet. Ihr könnt aber nicht alle Blessings gleichzeitig benutzen.

Habt ihr alle Skills innerhalb eines Blessings gelernt, schaltet das einen passiven Bonus frei, den ihr sogar ausnutzen könnt, wenn ihr den Segen derzeit nicht aktiv benutzt. Es kann sich also durchaus auch lohnen, auf diese passiven Boni zu zielen.

Könnt ihr eure Skill-Punkte zurücksetzen? Nein, einen Skill-Reset gibt es derzeit noch nicht im Spiel. Der Entwickler hat auch noch nicht bestätigt, ob ein solches System nachträglich in das Game eingebaut wird.

Doch es gibt eine gute Nachricht: Streng genommen benötigt ihr gar keinen Skill-Reset, denn es ist grundsätzlich möglich, einfach alle Fähigkeiten und Blessings in Bless zu lernen.

Einige der Blessings müsst ihr vorher erst freischalten

So funktioniert “Skill Points Farming”

Wie farmt ihr am besten? Bless Unleashed arbeitet mit einem System namens SXP, also Skill Experience. Jeder Punkt SXP bringt euch 5 % näher zu einem neuen Skill-Punkt. Ihr benötigt also 20 SXP, um einen Skill-Punkt zu erhalten.

Der einfachste Weg diese SXP zu sammeln sind tatsächlich einfach Quests. Questbelohnungen enthalten nahezu immer SXP und es gibt eine ganze Menge an Quests im Spiel, sodass euch diese nicht ausgehen sollten. Viele der Aufgaben können zwar generisch daherkommen, doch einfaches questen ist der effektivste und schnellste Weg, an neue Skill-Punkte zu kommen.

Auch das Töten von Weltbossen verschafft euch Skill-Points, ihr solltet also auch ein Auge darauf haben, an solchen Kämpfen mitzuwirken.

Worauf ihr achten müsst: Es geht zwar vergleichsweise schnell, neue Skill Punkte zu farmen, dennoch solltet ihr vorsichtig sein. Ihr solltet darauf achten besonders wichtige Skills zu Anfang zu lernen und nicht bloß irgendwelche. Da es keinen Skill-Reset gibt, erhaltet ihr ausgegebene Punkte unter keinen Umständen zurück.

Plant beim Skillen bereits voraus, welche passiven Boni und Skills ihr unbedingt haben möchtet. So spart ihr euch viel Farmerei, welche einige Spieler als lästig empfinden.

Gehört ihr dazu und empfindet es als lästig, diese Skill-Points zu farmen, zeigen euch die Kollegen von der GameStar in diesem Video andere MMORPGs, die noch in diesem Jahr erscheinen:

