Bless Unleashed feierte im Sommer 2021 seinen Release auf Steam, galt jedoch im Vorfeld wegen der Bless-IP eher als Flop. Knapp zwei Monate nach Release sind die Spielerzahlen noch recht stabil und eine Roadmap für die kommenden Monate wurde veröffentlicht. Die sieht richtig gut aus und dürfte Fans von einigen anderen MMORPGs neidisch machen.

Was steckt in der Roadmap? Die kommenden 9 Monate halten für Fans von Bless Unleashed einige interessante Updates bereit:

3 Story-Erweiterungen sind für Januar, Februar und die erste Hälfte von 2022 geplant

Im Februar kommt die neue Klasse Assassine

Neue Weltbosse und ein dazu passende neue Karte mit Bossen sind geplant

Neue Dungeons und neue Schwierigkeitsgrade kommen

Für PvP-Fans gibt es eine neue Season, ein Flag-System, GvG, eine GvG-Erweiterung und neue Battlefields

Generell sind neue Skills, Blessing und Anpassungen an den Spielsystemen wie etwa Presets geplant

Besonders die Monate Dezember, Januar und Februar sehen richtig interessant aus.

Die Roadmap für die Zeit bis zum Sommer 2022 in Bless Unleashed.

Wie schlägt sich Bless Unleashed im Vergleich zu anderen MMORPGs? Die Roadmap ist sehr vollgepackt und hat im Grunde kaum Wochen ohne große Neuerungen. Damit überzeugt sie im Vergleich zu vielen anderen MMORPGs.

Denn oftmals ist nicht bekannt, wie es in den Spielen überhaupt weitergeht oder es gibt lange Phasen, in denen es keinen neuen Content gibt, wie es etwa bei WoW nach Shadowlands der Fall war. Hier gab es eine Content-Pause von über 9 Monaten.

Doch auch MMORPGs wie Guild Wars 2, SWTOR oder LOTRO lassen ihre Spieler oft im Dunkeln tappen und lange auf Updates warten. Sie bietet außerdem viel mehr Abwechslung, als die Roadmap vom direkten Konkurrenten Swords of Legends Online. Dort stehen vor allem Dungeons und Raids im Fokus.

Regelmäßig liefern derzeit eigentlich nur ESO und Final Fantasy XIV ihre Updates, die im Durchschnitt etwa einmal pro Quartal kommen.

Bless Unleashed verliert Spieler, gehört aber zu den großen MMORPGs auf Steam

Wie geht es Bless Unleashed derzeit? Bless Unleashed war eine kleine Überraschung auf Steam, denn zu Release landete das MMORPG auf Platz 7 in den Charts. Inzwischen sind die Zahlen vom All-Time Peak von 76.273 deutlich nach unten gegangen.

In den letzten 30 Tagen spielten durchschnittlich 14.208 Spieler. Im Peak waren immerhin noch 34.115 gleichzeitige Spieler online (via Steamcharts).

In den durchschnittlichen Spielerzahlen reiht sich Bless Unleashed damit hinter New World, FFXIV, ESO und Black Desert auf Platz 5 der MMORPGs auf Steam ein. Allerdings bieten ESO, FFXIV und Black Desert eigene Clients außerhalb von Steam an, was Bless Unleashed nicht tut.

Was bietet Bless Unleashed? Bless Unleashed richtet sich an Fans von MMORPGs mit actionreichen Kämpfen und riesigen Weltbossen. Zudem ist die Welt wirklich offen, sodass ihr ohne Ladescreen von ganz im Norden der Karte bis in den Süden laufen könnt. Diese 3 Aspekte sind auch die Highlights des Spiels und machen vor allem die Level-Erfahrung interessant.

Die Quests wiederum sind sehr generisch, ebenso die Geschichte, die erzählt wird. Im Midgame könnt ihr verschiedene Berufe leveln, eure Ausrüstung aufwerten, ein eigenes Haus kaufen und PvP-Inhalte erleben.

Im Endgame wiederum schwächelt Bless Unleashed etwas. Das liegt zu einem an der Tatsache, dass ab Level 30 das Open-World-PvP aktiviert wird, was nicht jedem Spieler gefällt. Zudem ist das Aufwerten der Ausrüstung im typischen Asia-Stil gehalten, sodass diese schiefgehen und eure Ausrüstung beschädigen kann. Zu guter Letzt sorgen die generischen Quests dafür, dass sich viele Inhalte im Endgame “gleich” anfühlen.

Eine ausführliche Einschätzung zu dem Spiel haben wir hier für euch:

Bless Unleashed wäre ein richtig geiles MMORPG, wenn es diese 2 Probleme nicht hätte