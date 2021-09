Was macht das MMORPG gut und was schlecht? Auf Steam wird SOLO zu 74 % positiv bewertet, bei bisher 3.400 Reviews. Gelobt werden etwa die Grafik, die Atmosphäre, das Kampfsystem und die faire Ausrüstung .

Allerdings erreichte Swords of Legends auch keine Rekordzahlen. Auf Steam spielten es zu Release 18.701 Spieler gleichzeitig im Peak. In den letzten 30 Tagen schaffte es das MMORPG nur noch auf 7.337 gleichzeitige Spieler. SOLO erschien jedoch nicht nur auf Steam, sondern auch im Gameforge-Client.

Wie steht SOLO derzeit da? Am 9. Juli feierte Swords of Legends seinen Release, der überraschend problemlos vonstattenging . So gab es keine Abstürze oder Server-Dowtime, sondern nur einige Spieler, die sich über Lags in den übervölkerten Startgebieten beschwerten.

Wie geht es 2021 weiter in SOLO? In einem Community-Update hat der Publisher Gameforge eine neue Roadmap für das restliche Jahr veröffentlicht. Diese soll nun nicht mehr nur PvE-, sondern auch einige PvP-Inhalte bringen. Zudem wurden einige neue Inhalte dem alten Plan vorgezogen:

