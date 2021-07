Neues MMORPG lässt Spieler etwas frei benennen – Resultat ist so furchtbar wie erwartet

Das neue MMORPG Swords of Legends Online (SOLO) ermöglicht es Spielern eine eigene Insel fürs Housing zu kaufen und dieser einen eigenen Namen zu verpassen. Und heraus kamen Namen, wie sie im Internet wohl jeder erwartet hat.

Was ist da los? Das Housing in SOLO findet im Rahmen einer eigenen Insel statt. Diese kann erworben werden, sobald die Spieler das Max-Level Student 1 erreicht haben. Jeder Spieler kann im Anschluss an dem Kauf seiner Insel einen Namen verpassen.

Während die meisten Spieler das Feature nutzen, um ihre Insel zu ihrem echten Zuhause zu machen, leben andere ihren ganz eigenen Humor aus.

Ein Klassiker unter den Namen für die eigene Insel ist “Pen Island”, was zusammengeschrieben einem eher pubertärem Humor entspricht.

In einem Areal aus 19 Inseln hat sich jedoch eine komplette Nachbarschaft gesucht und gefunden. Im Fokus steht hier das englische Wort “Cum” (zu Deutsch: Kommen), was auch im sexuellen Zusammenhang genutzt wird.

“Das Beste und das Schlechteste an MMORPGs sind die anderen Spieler”

Was ist das für eine Nachbarschaft? Im Cumulus Realm in der Area 420 befinden sich gleich 12 Spieler, die wohl alle den gleichen Humor teilen. Der Nutzer MasterReaper351 sagt, dass er mit dem Namen “Cumtopia” die Wortspiele begonnen hat und die anderen hätten dann nachgezogen.

Darum tragen die Inseln dort Namen wie:

Cum Island

Cums Worth

Cum-de-sac

Cumberland

Cumlumbia

Der reddit-Nutzer Kingflares hat ein entsprechendes Bild in einem Thread geteilt, den er mit: “Darum brauchen wir eine Eigentümergemeinschaft” betitel hat:

Wie kommt die Namensgebung an? Im reddit bekommen die Namen überraschend wenig Kritik. Besonders das Wortspiel “Cumlumbia” wurde gleich mehrfach positiv hervorgehoben.

Einige Nutzer sehen den Fehler auch eher bei Swords of Legends selbst, die ihren Realm “Cumulus Realm” genannt haben. Entsprechende Wortspiele sollen deshalb im Internet zu erwarten gewesen sein.

Der Nutzer Jonestown_Juice fasst die Aktion wie folgt zusammen: “Das Beste an MMORPGs ist es, mit anderen Spielern zu spielen. Das Schlimmste an MMORPGs ist es, mit anderen Spielern zu spielen.” Das fasst es in den meisten Fällen wohl gut zusammen.

Fast immer Spieler die Möglichkeit haben, etwas selbst in MMOs zu gestalten, endet das meist damit, dass irgendjemand etwas mit Hakenkreuzen oder Penissen macht. So auch in diesem Fall.

Genau dieser Humor dazu geführt hat, dass kein LEGO-MMO umgesetzt wurde, in dem jeder alles frei bauen kann:

