Am 5. August ist das Online-RPG Phantasy Star Online 2 (PSO 2) auch über Steam gestartet, nachdem es erst nur über den Microsoft Store und dort offiziell nur in den USA und Kanada verfügbar war. Doch wie verlief der Steam-Start und wie kommt das Spiel an?

Was hat es mit Phantasy Star Online 2 auf sich? Das Free2Play-Online-RPG startete bereits 2012 in Japan. 2019 kündigte Microsoft an, das Onlinespiel für Xbox One und PC zu veröffentlichen. Der PC-Release über den Microsoft Store erfolgte am 27. Mai. Doch offiziell konnten nur Spieler aus den USA und Kanada mitmachen.

Allerdings gab es zum Start einige Schwierigkeiten, wie Fehlermeldungen, Probleme mit dem Speicherort und fehlende Möglichkeiten zur Deinstallation.

Am 5. August erfolgte dann der Start über Steam – auch für Europa. Dabei ist es aber wichtig, dass diejenigen, die schon über den Microsoft Store eingestiegen sind, ihren Account mit dem Spiel auf Steam verknüpfen. Sonst kann der gesamte Fortschritt verloren gehen.

Das erwartet euch im Online-Rollenspiel Phantasy Star Online 2.

Ein guter Start auf Steam

Wie läuft es jetzt für das Onlinespiel? Inzwischen ist fast eine Woche seit dem Release von PSO 2 auf Steam vergangen. Wir schauen uns an, wie die Stimmung ist und wie gut das Rollenspiel ankommt.

Laut Steamcharts lag der bisherige Peak an gleichzeitig aktiven Spielern bei 19.684. Das ist ein sehr guter Einsteig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass PSO 2 eigentlich schon 8 Jahre alt ist.

Die Bewertungen auf Steam liegen aktuell bei 82% und „Sehr Positiv“. Es gibt zwar auch negative Stimmen, doch der Großteil der Kritiker beschwert sich über einige technische Probleme, bei denen sie einfach nicht ins Spiel kommen und einigen war offenbar nicht klar, dass es POS 2 eben etwas älter ist – das sieht man den Spiel inzwischen eben an und wird sich erst mit der angekündigten, großen Überarbeitung ändern, die 2021 kommt.

Hier einige der Stimmen zum Spiel aus der Steam-Community:

Milkie schreibt: „PSO2 ist zweifellos eines der besten MMOs, die es gibt. Mit seinem aktiven Kampfsystem ist das Gameplay fesselnder als die klassischen Spiele des Genres. Es hat vielleicht nicht die größte Vielfalt bei den Gebieten oder die größte Spielwelt, aber was es hat, sieht gut aus und spielt sich gut.“

Aerynes meint: „Es macht sehr viel Spaß mit Freunden zu spielen. Es gibt einige kleinere Probleme, aber nichts, was die Spielbarkeit behindert. Es kann etwas verwirrend sein, herauszufinden, wo man mit den Quests anfangen soll, denn es gibt eine Menge Quests. Abgesehen davon sind die Leute super nett und bereit, einem zu helfen – also probiert es aus!“

Vendon zeigt sich von der Monetarisierung enttäuscht: „Man kann nur 3 Charaktere erstellen und muss für weitere Geld bezahlen. Willst du das Auktionshaus nutzen und deine Sachen verkaufen? Na, dann wirst du ebenfalls zur Kasse gebeten. Willst du Items mit deinen Freunden tauschen? Zahle doch bitte Geld, um ein Premium-Kunde zu werden. Ohne es geht es nicht. Für beinahe alles muss man ein Premium-Kunde sein, um es nutzen zu können.“

Generell lässt sich sagen, dass Phantasy Star Online 2 auf Steam ganz gut ankommt.

Wollt ihr euch noch andere interessante Free2Play-Online-Rollenspiele ansehen? In der MeinMMO-Liste der 13 besten Free-to-play-MMORPGs im Vergleich werdet ihr bestimmt fündig.