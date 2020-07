Phantasy Star Online 2 kommt zu Steam – Für wen ist das interessant?

2020 erschien das 8 Jahre alte Online-Rollenspiel Phantasy Star Online 2 (PC, Xbox One) bei uns im Westen. Doch einigen machte der Microsoft Store auf dem PC Probleme. Im August wird PSO 2 jedoch auf Steam veröffentlicht, was die Installation einfacher machen und neue Spieler anlocken könnte.

Was ist los mit PSO 2? Das Online-Rollenspiel erschien bereits 2012 in Japan, doch erst 2019 wurde von Microsoft eine westliche Version angekündigt. Diese startete mit einem Soft-Launch für die Xbox One und mit einem Release am 27. Mai 2020 für den PC.

Doch bei der PC-Version kam es zu vielen Problemen, darunter verschiedene Fehlermeldungen, Probleme mit dem Speicherort und fehlende Möglichkeiten zur Deinstallation. Erschwerend kam hinzu, dass PSO 2 offiziell nur in Nordamerika erschien. Zwar gibt es keinen Region Lock, doch man musste Anpassungen vornehmen, um dem Microsoft Store vorzugaukeln, dass man aus Amerika käme.

Inzwischen gibt es sogar ein Tool, mit dem Phantasy Star Online 2 ohne Installation über den offiziellen Store gespielt werden kann. Doch dieses Tool könnte hinfällig werden, wenn das RPG auf der Plattform Steam erscheint.

Wann erscheint PSO 2 auf Steam? Der Release des Spiels auf der Plattform von Valve ist für den 5. August geplant.

Eine Verknüpfung eures bestehenden Microsoft-Accounts soll möglich sein, sodass ihr mit euren alten Charakteren über Steam weiterspielen könnt. Ebenso wird es Crossplay zwischen Steam, Windows und Xbox One geben (via Twitter).

Doch an welche Spieler richtet sich eigentlich PSO 2? Und lohnt es sich, das Spiel zum Steam-Relase auszuprobieren?

Actionreiche Kämpfe, viel Science Fiction, keine offene Spielwelt

Was ist überhaupt PSO 2? In Phantasy Star Online 2 erstellt ihr euch einen Charakter aus 9 verschiedenen Klassen. Diesen könnt ihr leveln, ausrüsten und mit ihm die Geschichte des Spiels erleben.

Allerdings ist PSO 2 kein klassisches MMORPG. Ihr trefft die meisten Spieler in den Hubs, wo ihr auch Quests annehmen und neue Missionen starten könnt. Eine offene Welt gibt es nicht.

Die Missionen laufen instanziiert ab und ihr betretet sie entweder mit euren Freunden in einer Gruppe oder könnt euch NPCs dazuholen. Das System erinnert an eine Mischung aus Guild Wars 1 (Hubs und NPCs) und Monster Hunter World (Missionen und Bossgegner am Ende).

Das Szenario hingegen ist eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction. In den Kämpfen tretet ihr mit einem aktiven, actionreichen System gegen Feinde an.

PSO 2 bietet euch verschiedene Klassen und viel Charakter-Entwicklung

An wen richtet sich das Spiel? Phantasy Star Online 2 richtet sich vor allem an Fans von RPGs, die gerne in Missionen ziehen und actionreiche Kämpfe gegen Bosse erleben möchten. Das könnt ihr allein oder mit Freunden tun.

Außerdem bietet es euch mit Sub-Klassen, vielen Items und Fertigkeiten, sowie unterschiedlichsten Waffen ein reiches Arsenal, um den Charakter nach eigenen Wünschen anzupassen.

Da das Online-RPG Free2Play ist, lohnt sich ein Blick für jeden RPG-Fan, der von einem „Science Fiction“-Setting und der etwas in die Jahre gekommenen Grafik nicht abgeschreckt wird. Bedenkt, dass die derzeitige Version von PSO 2 in etwa einem Spiel aus dem Jahr 2012 entspricht.

Belohnungen für Steam-Spieler und komplettes Rework angekündigt

Was bringt der Release auf Steam noch mit sich? Zusammen mit dem Steam-Release wird auch die Episode 4 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das nächste Content-Update, welches das Level-Cap auf Stufe 80 anhebt, neue Fertigkeiten und Missionen, sowie PvP in Form einer Battle Arena mit sich bringt.

Außerdem erhaltet ihr besondere „Belohnungen“, darunter Emotes, Frisuren und besondere Waffen, wenn ihr euch über Steam einloggt:

Wie geht es mit PSO 2 weiter? In Japan hat das Online-RPG bereits viele Updates bekommen. Diese werden nach und nach auch im Westen veröffentlicht.

Für 2021 steht eine große Überarbeitung des Spiels in Form von Phantasy Star Online 2 New Genesis bevor. Dabei sollen Engine, Grafik und Spiel-Systeme überarbeitet und moderner gemacht werden.