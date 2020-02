Auch wenn Phantasy Star Online 2 (PSO 2) bei uns noch nicht spielbar ist, freuen sich einige auf das MMORPG und planen schon den Einstieg. Wir helfen euch dabei, indem wir euch sagen, welche Klasse ihr zu Beginn wählen solltet.

Wie viele Klassen gibt es in PSO 2? Da der Release von Phantasy Star Online 2 näher rückt und allem Anschein nach auch PSO 2 bei uns in Europa spielbar sein wird, wollen wir euch einen Einblick in die Klassen des MMORPGs geben. Insgesamt gibt es neun Klassen und vier Völker.

Die Wahl des Volkes wirkt sich auf die Klasse aus, weswegen ihr hier auf eine passende Kombi achten solltet.

Die 9 Klassen in Phantasy Star Online 2

Das sind die Klassen von PSO 2: Wir stellen euch die neun Klassen kurz vor und verraten euch, was sie besonders macht. So könnt ihr euch entscheiden, welche zu eurem Spielstil passt.

Diese Klassen eignen sich für Einstieg:

Braver: Dies ist eine vielseitige Klasse. Der Braver kämpft mit Bögen aus der Ferne, kann sich mit der Katana aber auch in den Nahkampf stürzen. Diese Klasse ist für Einsteiger am besten geeignet.

Dies ist eine vielseitige Klasse. Der Braver kämpft mit Bögen aus der Ferne, kann sich mit der Katana aber auch in den Nahkampf stürzen. Diese Klasse ist für Einsteiger am besten geeignet. Hunter: Der Hunter ist der Standard-Kämpfer, der eine gute Balance zwischen offensivem und defensivem Kampfspiel bietet. Mit ihm könnt ihr sowohl mit Schwertern in den direkten Nahkampf begeben oder mit Lanzen aus sicherer Distanz angreifen. Die Klasse eignet sich für alle gut, die solo spielen.

Der Hunter ist der Standard-Kämpfer, der eine gute Balance zwischen offensivem und defensivem Kampfspiel bietet. Mit ihm könnt ihr sowohl mit Schwertern in den direkten Nahkampf begeben oder mit Lanzen aus sicherer Distanz angreifen. Die Klasse eignet sich für alle gut, die solo spielen. Summoner: Die Klasse beschwört Pets, die sich in den Kampf stürzen und den Summoner beschützen. Der Summoner selbst sollte sich aber zurückhalten. Der Summoner ist auch gut für Einsteiger geeignet.

Der Braver wird als ideale Klasse für den Einstieg in PSO 2 empfohlen.

Diese Klassen sind schon ein wenig fortgeschrittener:

Fighter: Der Fighter ist ein Nahkämpfer und darauf ausgelegt, sich direkt ins Gefecht zu stützen. Er kann keine Lanzen nutzen, weswegen ihr den Fighter nur dann wählen solltet, wenn ihr euch wirklich sehr gut mit Nahkämpfen auskennt.

Der Fighter ist ein Nahkämpfer und darauf ausgelegt, sich direkt ins Gefecht zu stützen. Er kann keine Lanzen nutzen, weswegen ihr den Fighter nur dann wählen solltet, wenn ihr euch wirklich sehr gut mit Nahkämpfen auskennt. Ranger: Der Ranger greift aus der Distanz an und verursacht viel Schaden. Er sollte am besten in der Gruppe gespielt werden und die anderen unterstützen. Alleine hat er es schwer.

Der Ranger greift aus der Distanz an und verursacht viel Schaden. Er sollte am besten in der Gruppe gespielt werden und die anderen unterstützen. Alleine hat er es schwer. Force: Man könnte Force als den Standard-Heiler in Phantasy Star Online 2 bezeichnen. Alleine hat er es extrem schwer, da er selbst nur wenig Schaden austeilt. Als Unterstützer jedoch ist er sehr gut geeignet.

Diese Klassen solltet ihr wählen, wenn ihr euch wirklich gut im Spiel auskennt:

Bouncer: Eine der interessantesten Nahkampf-Klassen, die aber schwer zu meistern ist: Ihr müsst nicht nur die Nahkämpfe gut beherrschen, sondern zudem den Tech-Tree. Diese Klasse solltet ihr erst wählen, wenn ihr etwas Erfahrung mit PSO 2 gesammelt habt.

Eine der interessantesten Nahkampf-Klassen, die aber schwer zu meistern ist: Ihr müsst nicht nur die Nahkämpfe gut beherrschen, sondern zudem den Tech-Tree. Diese Klasse solltet ihr erst wählen, wenn ihr etwas Erfahrung mit PSO 2 gesammelt habt. Gunner: Ein starker Fernkämpfer, der seine Gegner mit Kanonen besiegt. Der Gunner kann aber immer nur ein Ziel auf einmal angreifen, was eine gewisse Taktik erfordert. Den Gunner sollte man daher nur in einer Gruppe und nicht solo spielen.

Ein starker Fernkämpfer, der seine Gegner mit Kanonen besiegt. Der Gunner kann aber immer nur ein Ziel auf einmal angreifen, was eine gewisse Taktik erfordert. Den Gunner sollte man daher nur in einer Gruppe und nicht solo spielen. Techter: Der Techter ist eine Unterstützer-Klasse, die wie der Force, wenig Schaden austeilt und deswegen solo wenig Chancen gegen die Feinde hat.

Die Völker von Phantasy Star Online 2

Welche Völker kann man wählen? Hier präsentieren wir euch die Völker von PSO 2 und erklären euch, welches sich am besten für welche Klasse eignet.

Humans: Menschen sind die Allrounder, die sich für jede Klasse gut eignen. Sie bringen weder Vor- noch Nachteile mit.

Menschen sind die Allrounder, die sich für jede Klasse gut eignen. Sie bringen weder Vor- noch Nachteile mit. Newmans: Dieses Volk besitzt weniger Lebenspunkte und eine geringere Geschicklichkeit, teilt dafür aber mehr Schaden aus. Als Damage Dealer aus der zweiten Reihe eignen sich die Newmans gut.

Dieses Volk besitzt weniger Lebenspunkte und eine geringere Geschicklichkeit, teilt dafür aber mehr Schaden aus. Als Damage Dealer aus der zweiten Reihe eignen sich die Newmans gut. CAST: Die roboterartigen Wesen verursachen ebenfalls mehr Schaden, sind aber in der Verteidigung nicht ganz so gut. Dafür besitzen sie etwas mehr Lebenspunkte.

Die roboterartigen Wesen verursachen ebenfalls mehr Schaden, sind aber in der Verteidigung nicht ganz so gut. Dafür besitzen sie etwas mehr Lebenspunkte. Deumans: Diese Wesen besitzen wie die Newmans weniger Lebenspunkte, sind dafür geschickter. Sie haben eine etwas geringere Verteidigung, verursachen dafür mehr Schaden.

Die beste Einsteigsklasse

Was ist die beste Einsteigerklasse? An dieser Stelle präsentieren wir euch die Klasse, die ihr als erstes wählen solltet, wenn ihr mit Phantasy Star Online 2 neu beginnt und das MMORPG zum ersten Mal spielt.

Als Einsteiger solltet ihr den Braver wählen, am besten als Mensch. Ihr startet dann mit gleich drei Waffen:

Dem Bogen, mit dem ihr aus sicherer Entfernung angreift und Ranged-Attack-Schaden verursacht (R-ATK)

Dem Katana, einer sehr guten Nahkampf-Klinge mit hohem Strike-Attack-Schaden (S-ATK)

Dem Gunslash, mit dem ihr ohne Pause zwischen Nah- und Fernkampf wechselt

Der Braver erlaubt es euch, den Spielstil zu wählen, den ihr wollt. Ihr lernt mit ihm sowohl, wie Nahkämpfe als auch Fernkämpfe funktionieren.

Was, wenn ich irgendwann eine andere Klasse spielen will? Ihr könnt im sehr interessanten MMORPG PSO 2 jederzeit eure Klasse wechseln. Das heißt: Habt ihr euch anhand des Bravers mit dem Spiel vertraut gemacht und euren Spielstil gefunden, dann wählt eine der anderen Klassen und wechselt einfach.