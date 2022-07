Was war eigentlich das erste MMORPG auf Konsolen?

MMORPGs sind vor allem seit World of Warcraft in aller Munde. Doch das Genre reicht schon viele Jahre zurück und erst in der jüngsten Vergangenheit wurden vermehrt Spiele auf Konsolen herausgebracht. Wir gehen in diesem Special der Frage auf den Grund, was eigentlich das erste Konsolen-MMORPG war.

Was war das erste MMORPG auf Konsolen? Offiziell trägt den Titel Phantasy Star Online von SEGA. Das Spiel erschien im Jahr 2000 für die Dreamcast und wird von Guiness World Records als erstes Konsolen-MMORPG überhaupt gelistet.

Das Gameplay des Spiels ist dem Nachfolger Phantasy Star Online 2 sehr ähnlich:

Ihr konntet euch einen Charakter aus drei verschiedenen Klassen erstellen.

Andere Spieler traf man nur in Lobbys und konnte dann gemeinsam die Abenteuerzonen als Gruppe betreten.

Man kämpfe sich durch die Zone, an deren Ende ein Boss wartete.

In den Städten wiederum konnte man handeln, sich heilen, die Bank nutzen und die Ausrüstung aufwerten.

Es gab einen Chat für den Austausch zwischen den Spielern, der auf der SEGA sogar mit einer angeschlossenen Tastatur bedient werden konnte.

2008 wurden jedoch die Server in Amerika abgeschaltet, 2010 dann auch in Japan. Der Nachfolger Phantasy Star Online 2 bekam im Juni 2021 jedoch die Erweiterung New Genesis, die das Spiel mehr zu einem klassischen Open-World-MMO gemacht hat.

Gameplay von PSO1 haben wir euch vom YouTuber DiamondGB eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Konsolen-MMORPGs werden erst jetzt richtig beliebt

Welche Konsolen-MMORPGs kamen danach? Es dauerte gute zwei Jahre, bis das nächste Konsolen-MMORPG erschien: Final Fantasy XI für die PlayStation 2. Auch in den Folgejahren erschienen die meisten Spiele nicht für die Konsole.

Wer etwa an die erfolgreichsten und prägendsten MMORPGs denkt, hat wahrscheinlich Titel wie WoW, EverQuest, Ultima Online, RuneScape oder EVE Online im Kopf. Eins haben diese Spiele alle gemeinsam: Sie erschienen nur für den PC – RuneScape inzwischen auch für Mobile.

Wie sieht es heute aus? Erst in der jüngeren Vergangenheit, etwa durch Erfolge von Destiny, Final Fantasy XIV und ESO, wurden neue MMORPGs auch vermehrt für die Konsolen veröffentlicht. Dazu zählen etwa:

DC Universe Online

Neverwinter

Black Desert

Bless Unleashed

Skyforge

Einige der größten Titel – wie WoW, Lost Ark, GW2 oder RuneScape – sucht man auf der PlayStation und der Xbox aber weiterhin vergebens.

Das erste „echte“ MMORPG erschien im Jahr 1997

Was war das erste MMORPG überhaupt? Hier scheiden sich die Geister ein wenig.

Einige bezeichnen Maze War als den Anfang der MMOs. Allerdings war das Spiel rein textbasiert.

Den ersten kommerziellen Erfolg mit einer dazugehörigen Grafik hatte Island of Kesmai 1985. Allerdings konnten hier nur 6 Spieler gemeinsam zocken und mussten zudem selbst viel tippen.

Den Namen „MMORPG“ prägte jedoch das Spiel Ultima Online und sein Entwickler Richard „Lord British“ Garriott. Ultima Online bot in einer grafischen Umgebung die Möglichkeit, ein freies Rollenspiel zu erleben. Die Spieler entwickelten ihren Helden anhand von Skills, erkundeten ein großes Land und konnten selbst Berufe wie Handwerker oder Fischer erlernen.

Mehr zu der Entwicklung der MMORPGs erfahrt ihr hier:

Was war eigentlich das erste MMORPG?