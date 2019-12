Microsoft hat in den USA die Beta-Registrierung für das MMORPG Phantasy Star Online 2 (PSO 2) gestartet. Das Spiel erscheint zuerst für die Xbox One – aber nur in den USA.

Was gab Microsoft bekannt? Ab sofort können sich Spieler aus den USA und Kanada für die Closed Beta des MMORPGs Phantasy Star Online anmelden. Anfang 2020 soll diese starten.

Eine Beta kommt – aber nicht für uns

Für welche Plattformen kann man sich registrieren? Phantasy Star Online 2 wird zunächst für die Xbox One starten und entsprechend findet die Beta auch für diese Konsole statt.

Wann erscheint der Titel für PC? Der PC-Release ist für später im Jahr 2020 geplant. Im Frühjahr 2020 kommt zunächst die Xbox-One-Fassung.

Kann jeder bei der Beta mitmachen? Nein. Es sind nur Spieler aus den USA und Kanada zugelassen. Spieler aus anderen Regionen können nicht mitspielen.

Man kann versuchen, sich über einen US-Xbox-Live-Account auf pso2.com zu registrieren, ob man zugelassen wird, ist eine andere Frage.

Wie sieht es mit dem Release in Europa aus? Hierzu hat sich Microsoft nach wie vor noch nicht geäußert. Offiziell wurde Phantasy Star Online 2 nur für die USA und Kanada angekündigt.

Was heißt der Beta-Start für uns? Auch, wenn PSO 2 noch nicht bei uns angekündigt ist, rückt der Release damit näher – auch in Europa. Es ist davon auszugehen, dass das MMORPG auch hierzulande erscheint, denn auf der offiziellen Website ist zu lesen, dass das Debut in den USA stattfindet. Das bedeutet im Grunde, dass weitere Länder folgen. Man kann sich also schonmal auf PSO 2 freuen.

Ein MMORPG, das man auf dem Schirm behalten sollte

Was ist PSO 2 für ein Spiel? Das MMORPG kam bereits im Juli 2012 in Japan auf den Markt. Es handelt sich um ein klassisches Online-Rollenspiel, das den Fokus auf Quests, Kämpfe und eine Story legt. Die Ankündigung für einen westlichen Release kam auf der E3 überraschend.

Allerdings spielt PSO 2 nicht in einer Fantasywelt, sondern in einem Science-Fiction-Szenario. Ihr besucht mehrere Welten, die ihr erkundet. Die Quests finden in Instanzen für vier Spieler statt. Ihr kämpft gegen Monster, verbessert euren Helden und treibt die Story voran.

Diese Highlights bietet Phantasy Star Online 2:

Euren Charakter könnt ihr aus den Völkern Menschen, Newman (biologisch gezüchtete Elfen), CAST (Androiden) und Deuman (eine Art Mutanten) erschaffen

Als Klassen stehen euch Hunter, Ranger, Force, Braver, Bouncer, Challenger, Fighter, Gunner und Techer zur Verfügung

Es ist sogar möglich, die Klasse zu wechseln

In den actionreichen Kämpfen müsst ihr nicht nur aktiv zuschlagen, sondern euch immer bewegen und Kombos einsetzen sowie schnell zwischen drei ausgerüsteten Waffen wechseln

Quests stehen im Mittelpunkt

Das Pet-System ist ein weiteres Highlight, denn ihr könnt eure Pets verbessern, wodurch sie euch in den Missionen tatkräftig unterstützen.

PvP ist ebenfalls möglich und findet in Arenen statt