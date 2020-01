Das Online-RPG Phantasy Star Online 2 kommt 7 Jahre nach Release endlich in den Westen. Es war jedoch nicht sicher, ob wir es auch von Europa aus spielen können. Ein Region Lock ist anscheinend aber nicht geplant.

Was ist das Problem? Phantasy Star Online 2 wurde auf der E3 2019 offiziell für den Westen angekündigt. Microsoft wird das Spiel in Zusammenarbeit mit dem japanischen Entwickler SEGA für den PC und die Xbox One veröffentlichen.

Dabei ist das RPG jedoch nur für einen Release in Nordamerika angekündigt worden. Ob Phantasy Star Online 2 überhaupt von Europa aus spielbar sein würde, war bisher ein großes Rätsel.

Wird es einen Region Lock geben? Auf Twitter fragte ein Fan von Phantasy Star Online 2, ob die westliche Version einen Region Lock bekommen wird.

Darauf antwortete der Twitter-Account des Spiels, dass es zum aktuellen Zeitpunkt keine Pläne für eine solche Sperre in Phantasy Star Online 2 gibt.

Das wiederum macht vielen Fans aus Europa Hoffnung, auch wenn es erstmal keinen offiziellen Release auf unserem Kontinent geben wird. Immerhin hatten viele Phantasy Star Online 2 bereits 2017 aufgegeben.

Hi there! There are no plans to region lock Phantasy Star Online 2 at this moment. Thanks for reaching out! 😊 — Phantasy Star Online 2 (NA) (@play_pso2) January 30, 2020

Erfolgreiches Online-RPG aus Japan kommt endlich zu uns

Was ist Phantasy Star Online 2 überhaupt? Bei PSO 2 handelt es sich um RPG, welches jedoch Elemente aus Fantasy und Science Fiction miteinander mischt. Gespielt wird in kleinen Gruppen und instanzierten Gebieten.

In Japan erhielt das Spiel bereits 6 Erweiterungen mit neuen Klassen, Inhalten und neuer Story. Es bietet euch:

4 verschiedene spielbare Völker (Menschen, gezüchtete Elfen, Androiden und Deuman).

9 unterschiedliche Klassen und 18 Waffen-Typen, die den Spiel-Stil jeweils verändern sollen.

Ein Action-Kampfsystem mit vielen Kombos

Unzählige Quests und abwechslungsreiche Gebiete

PvP in Arenen

Die amerikanische Version wird dabei die originalen Stimmen aus Japan, aber auch eine Vertonung in englischer Sprache enthalten.

Warum freuen sich so viele auf PSO 2? Die „Phantasy Star“-Reihe hat eine lange Vergangenheit. Das erste Spiel erschien bereits 1987 für das Sega Master System, damals noch als Singleplayer.

Im Jahr 2000 wurde dann die erste Online-Version der Reihe veröffentlicht, die 2012 mit Phantasy Star Online 2 einen Nachfolger bekommen hat, der in Japan sehr erfolgreich läuft.

In Zeiten, in denen wir im Westen kaum neue MMORPGs bekommen oder die Neuen häufig Fehlschläge sind, freuen sich die Spieler über jede Neuerung, selbst wenn es sich dabei nur um ein gut funktionierendes Spiel aus 2012 handelt.

Zudem wird das Kampfsystem als sehr actionreich beschrieben und von vielen gelobt. Ein guter Kontrast zu Final Fantasy XIV, das eher ein klassisches und behäbiges Kampfsystem hat.

Wie ist der aktuelle Stand des Online-RPGs? Am 7. Februar startet der erste Closed Beta Test für Phantasy Online Star 2 im Westen, jedoch nur für die Xbox One. Interessant ist dabei, dass es nach der Beta keinen Wipe geben soll. Die Fortschritte im Test werden also zu Release übernommen.

Der Release des Spiels ist für das Jahr 2020 geplant, dann sowohl für Xbox One, als auch PC.

Es zählt für uns bei MeinMMO zu den aussichtsreichsten neuen MMOs 2020.