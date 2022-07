MMORPG hat tausende Spieler auf Steam & Xbox, kommt endlich auch auf PS4

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Für wen ist Phantasy Star Online 2 New Genesis interessant? PSO 2 New Genesis soll die Fans von PSO 2 abholen, eignet sich aber auch für alle, die MMORPGs mögen.

Die kürzlichen Rezensionen von PSO 2: New Genesis fallen auf Steam ausgeglichen aus. Die Gesamtheit von 19.541 Rezensionen ist jedoch größtenteils positiv mit 72 % (Stand 02.07.2022, via Steam ).

Wie erfolgreich war Phantasy Star Online 2 New Genesis auf Steam? Die Spielerzahlen für das MMORPG sprechen für das Spiel. Im Juni 2022 spielten noch 3.271 Spieler gleichtzeitig auf Steam (via steamcharts.com ).

Das ist neu: Nun gibt es gute Neuigkeiten. Das Entwicklerstudio SEGA verkündete, dass das Spiel Phantasy Star Online 2: New Genesis am 31. August für die Playstation 4 herauskommen soll.

PSO 2: New Genesis ist vollkommen Free2Play, bietet allerdings einen Cash-Shop. Es baut allerdings, mit Ausnahme vom Namen, nicht auf den Vorgängern auf. Ihr könnt also auch ohne Vorwissen spielen.

Was ist das für ein MMORPG? Phantasy Star Online 2: New Genesis ist eines der MMORPGs mit den besten Action-Kampfsystemen . 2021 erschien das Spiel als Nachfolger von Phantasy Star Online 2 mit dem Ansatz, ein echtes MMO zu sein.

