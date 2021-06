MMORPG PSO 2 hat dank New Genesis jetzt 10-Mal so viele Spieler auf Steam

Das MMORPG Phantasy Star Online 2: New Genesis ist das erste große, neue MMORPG 2021. Direkt nach seinem Start kommt es auf Steam richtig gut an – so gut, dass es kurzzeitig in den Top 10 stand und dreimal so viele Spieler hat wie Black Desert und The Elder Scrolls Online.

Was ist das für ein MMORPG? Phantasy Star Online 2: New Genesis (kurz: PSO2:NG) ist eine neue Iteration des bekannten MMORPGs von Sega, das bereits 2012 erschien. Mit New Genesis haben die Entwickler aber alles überholt und zu einem neuen Spiel gemacht.

Zusammen mit einer neuen Spielengine gibt es neue Inhalte und eine neue Story, die 1.000 Jahre nach dem ersten Teil spielt. Mehr zum neuen MMORPG findet ihr in unserem Special: Phantasy Star Online 2: New Genesis startet heute – 10 Dinge, die ihr wissen müsst

PSO 2: NG erschien am 9. Juni 2021 auf PC, Xbox One und Xbox Series X|S und ist Free2Play.

So groß ist das MMORPG auf Steam: Kurz nach dem Start kann PSO 2 auf Steam mit über 59.000 Spielern auf Steam begeistern (via steamcharts.com). Damit steht es aktuell auf Platz 15 der meistgespielten Spiele, wobei es laut Berichten sogar schon in den Top 10 gewesen sein soll (via Githyp.com).

Bisher zählten Black Desert und The Elder Scrolls Online zu den MMORPGs auf Steam mit den meisten Spielern. PSO 2 hat beide überholt, sogar mit deutlichem Abstand:

PSO 2: 48.681 Spieler aktuell, 59.197 in der Spitze

The Elder Scrolls Online: 20.535 Spieler aktuell, 49.061 in der Spitze

Black Desert: 17.063 Spieler aktuell, 59.917 in der Spitze

PSO 2 hatte vor New Genesis auf Steam im Schnitt knapp 5.000 Spieler. Die Zahl hat sich damit mehr als verzehnfacht. Dabei sind die Zahlen von den Konsolen-Versionen in keinem der Spiele mit einberechnet.

„NG behebt jedes Problem, das ich mit PSO 2 hatte“

Das sagen die Spieler: Die aktuellen Bewertungen auf Steam sind „größtenteils positiv“ mit 70 % positiver Reviews (via steampowered.com). Auf Steam selbst wird schlicht gelobt, ohne genauere Angaben. Dort heißt es etwa, New Genesis sei eine „spaßige, freundliche und belohnende Traumwelt“ (via steamcommunity.com).

Auf reddit geht ein Nutzer etwas genauer auf die Vorteile ein. Dort heißt es: „NG behebt jedes Problem, das ich mit PSO 2 hatte […] Wo die Maps von PSO 2 zufällige Labyrinthe mit einem Rennen ans Ende sind, ist NG mehr eine Open World und ermutigt Erkundungen […] Die Story ist natürlicher erzählt durch Quests oder Aufgaben, die dich durch die Welt schickt“ (via reddit.com).

Auch das Klassen-System sei nun besser und die Klassen hätten mehr Tiefe als früher. Viele Spieler weisen darauf hin, dass New Genesis ein völlig neues Spiel sei und mit PSO 2 außer dem Namen nicht viel zu tun habe.

Was kommt nicht so gut an? Eine der häufigsten Kritiken ist das Fehlen von höheren Auflösungen, was die Spieler als nicht mehr zeitgemäß ansehen. So sollen etwa native Auflösungen von 3440 x 1440 (Ultrawide) und 2.560 x 1.440 (WQHD) nicht unterstützt werden.

Das Gameplay wird ebenfalls teilweise kritisiert. New Genesis sei komplex, das UI nicht ausgereift und Bezeichnungen gewöhnungsbedürftig (via steamcommunity.com). Generell sind die negativen Stimmen aber eher vereinzelt zu finden und oft ohne genauere Kritik.

Wer noch nach einem neuen MMORPG sucht, sollte sich PSO 2 auf jeden Fall einmal ansehen. New Genesis ist kostenlos spielbar. Wir von MeinMMO empfehlen das Spiel auch in unserer Liste für den Juni:

