Das erste große MMORPG 2021 erscheint schon nächste Woche

Ja, denn einige Inhalte aus Phantasy Star Online 2 können in das neue New Genesis mitgenommen werden. Dabei handelt es sich um viele kosmetische Inhalte, die ihr im Vorgänger freischalten und so auch für New Genesis bekommen könnt.



Passend dazu laufen derzeit einige Events in PSO 2, die auf New Genesis vorbereiten sollen und euch beispielsweise mehr XP oder andere Belohnungen bescheren (via PSO 2).



Währungen, Materialien und andere Gegenstände, die euch einen spielerischen Vorteil bringen können, werden jedoch nicht übertragen.