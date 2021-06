7 MMOs und Online-Spiele, die wir im Juni 2021 empfehlen

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Am 1. Juni erscheint die neue Erweiterung Blackwood für PC/Stadia und am 8. Juni kommt sie für die Konsolen. Mit Blackwood gibt es allerhand neuen Content, darunter:

Die Story des MMOs könnt ihr dabei mit anderen Spielern erleben oder auch allein abschließen. Durch eine besondere Technologie passt sich die Welt eurem Level und eurem Fortschritt in der Story an, während andere Spieler sie anders wahrnehmen können.

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online ist ein Themepark-MMORPG von ZeniMax und spielt in der Welt Tamriel etwa 1.000 Jahre vor TES V: Skyrim.

