Zum Release von ESO war ich skeptisch – Jetzt halte ich es für das beste MMORPG

MeinMMO-Autor Andreas Bertits war bei Release des MMORPGs The Elder Scrolls Online (ESO) skeptisch, was das Spiel abgeht, doch 2021 verbringt er möglichst viel Zeit in der Onlinewelt von Tamriel.

Warum die anfängliche Skepsis? Meine ersten Erfahrungen mit der Fantasywelt Tamriel machte ich schon 1994, als Bethesda The Elder Scrolls: Arena veröffentlichte. Sofort faszinierte es mich, die riesige Landschaft zu erkunden.

Bei Nacht und Schneefall durch eine Stadt zu wandern und in einer Gasse einem Vampir in die Arme zu laufen, erschuf für mich eine faszinierende Atmosphäre. Als TES 2: Daggerfall angekündigt wurde, konnte ich es kaum erwarten, wieder in diese Welt einzutauchen.

Seitdem bin ich Fan der Rollenspiel-Reihe, habe jeden Teil inklusive der Spin-Offs Redguard und Battlespire gespielt und freue mich schon enorm auf The Elder Scrolls 6.

Als ich 2013 eine Einladung zur Beta von The Elder Scrolls Online erhielt, war ich sofort skeptisch, aber auch neugierig. Ich fragte mich:

Kann ein MMORPG diese besondere Atmosphäre der Singleplayer-Titel einfangen?

Werde ich wieder dieses Gefühl haben, in der verschneiten Stadt bei Nacht alleine einem Monster begegnen zu können?

Würde es die Möglichkeit geben, auch abseits der Quests Orte zu finden, die eine spannende Erkundungstour ermöglichen? Immerhin lebt die Elder-Scrolls-Reihe von solchen Momenten.

Ich hatte zuvor schon einige Erfahrungen mit MMORPGs gesammelt. 1997 stieg ich mit Ultima Online in das Genre ein und als ich 2003 als Spiele-Redakteur anfing, wanderten alle Online-Rollenspiele zum Testen auf meinen Schreibtisch. Die Spiele besaßen für mich damals einen eigenen Stil, eine eigene Atmosphäre, die sich stark von Singleplayer-RPGs unterschied.

Daher war ich mir nicht sicher, ob ESO wirklich ein The Elder Scrolls werden konnte oder ein MMORPG wurde, das einfach nur den Namen trug.



Zum Spielen benötigt ihr aber das Tool DosBox (via Falls ihr euch die Anfänge von The Elder Scrolls anschauen wollt, dann könnt ihr euch TES: Arena und TES 2: Daggerfall offiziell kostenlos von der Websitedes Entwicklers herunterladen (via Bethesda ).Zum Spielen benötigt ihr aber das Tool DosBox (via DosBox ), da beide Teile auf modernen Windows-10-PC nicht mehr laufen.

Wie ich lernte, The Elder Scrolls Online zu lieben

So hab ich ESO zu Beginn erlebt: Vielleicht ging ich damals mit der falschen Einstellung an die Beta heran. Denn zwar fand ich ESO gut, so richtig überspringen wollte der Funke aber noch nicht. Hier spielte auch der Beta-Status noch eine große Rolle, denn das MMORPG fühlte sich noch nicht wirklich “rund” an. Es fehlten manche Elemente und das Balancing passte noch nicht.

Trotzdem war ich auch zum Release im Frühjahr 2014 dabei – und beging gleich einen Fehler. Zu Zeiten von The Elder Scrolls Arena und Daggerfall gab es noch keine deutschen Übersetzungen der Spiele. Daher stieg ich mit den englischen Begriffen in die Reihe ein und behielt dies auch bei den späteren Teilen bei.

Nur ESO startete ich damals auf Deutsch.

Andreas Bertits spielt seit 1997 MMORPGs und ist mit dem Klassiker Ultima Online in das Genre eingestiegen. Seine Liebe zur Ultima-Reihe führte ihn auch in die Online-Welt von Britannia.

Inzwischen verbringt er seine Online-Zeit hauptsächlich mit The Elder Scrolls Online in Tamriel oder zieht in Neverwinter durch die Forgotten Realms. Er spielt aber fast jedes MMORPG mal an, das auf den Markt kommt. In die Fantasywelt Tamriel kehrt er aber am liebsten zurück.

Die gesamte Welt fühlte sich auf Deutsch plötzlich fremd an. Ich kannte viele Begriffe und Ortsnamen gar nicht und musste erst herausfinden, welche englischen Begriffe dazu passten. Erst, als ich die Sprache auf Englisch änderte, stellte sich langsam wieder dieses bekannte Gefühl ein.

Mit dem Addon Morrowind schaffte es das Spiel dann, mich vollends für sich zu gewinnen. The Elder Scrolls 3: Morrowind ist für einer der besten Teile der Reihe. Eben weil die Story mal nicht in einem klassischen, mitteleuropäisch angehauchten Fantasy-Szenario spielt. Die unwirtliche Insel Vvardenfell mit den riesigen Pilzen und die Kultur der Dunmer faszinierten mich. Daher fühlte ich mich auch in ESO: Morrowind gleich wohl.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt ESO: Morrowind brachte das Gefühl von The Elder Scrolls 3 zurück.

Für mich kam immer mehr das Gefühl auf, mich in einem “echten” The Elder Scrolls zu befinden. Der Kampf gegen die Drachen in Elsweyr brachte besonders nostalgische Gefühle hervor. Denn mein erster Charakter, den ich in The Elder Scrolls: Arena erschuf, war ein Khajiit. Fun Fact: Damals waren Kahjiit Menschen, die zwar von einem Katzenvolk abstammten, aber nicht so aussahen, wie wir sie heute kennen.

2020 folgte dann die Rückkehr nach Skyrim. Das Addon Greymoor erzeugte bei mir fast dasselbe Gefühl, wie The Elder Scrolls 5. Nicht nur aufgrund der bekannten Orte in der verschneiten Landschaft von Himmelsrand, sondern besonders wegen die Schwarzweite. Das riesige Dungeon erinnerte mich an die langen Abenteuer, die ich in TES 5: Skyrim unter Tage verbrachte und in denen ich mich mit Falmer und anderen Kreaturen herumschlug.

Nun steht das Addon Blackwood an. Und die Skepsis, die ich zu Beginn für ESO verspürte ist über die Jahre und mit den letzten Addons komplett verschwunden.

Ich freue mich schon sehr darauf, nach Oblivion zurückzukehren, mich wieder mit dem Daedra-Fürsten Mehrunes Dagon anzulegen und herauszufinden, welche Geschichten meine NPC-Begleiter zu erzählen haben.

Ein richtig gutes MMORPG, aber auch ein sehr gutes Elder Scrolls

Das schätze ich an The Elder Scrolls Online: Ich liebe es, Storys in einem Online-Rollenspiel zu erleben, Quests zu haben, die mir mehr von der Welt und ihr Geschichte vermitteln. Genau das macht ESO aus. Während ich mir anfangs unsicher war, ob es nicht hinderlich sein würde, aus einem Singleplayer-RPG ein MMORPG zu machen, hat sich das zur großen Stärke des Spiels entwickelt.

Ja, viele MMORPGs besitzen interessante Welten, Quests und Geschichten, doch ESO erzeugt bei mir als einziges dieses Gefühl des “Nachhause kommens”. In Tamriel war ich schon vor rund 27 Jahren unterwegs. Ich kann jetzt noch immer diese Orte besuchen, gemeinsam mit Freunden. Alles fühlt sich so vertraut an.

Darüber hinaus kann Zenimax richtig gute Geschichte erzählen und das Erkunden der Spielwelt steht im Fokus. Selbst ein Abenteuer ohne vorher erhaltene Quest kann spannend werden. Genauso, wie das auch in den Singleplayer-Teilen der Reihe der Fall ist. Ich muss auch nicht zwangsläufig mit anderen zusammenspielen. Wenn ich mal alleine unterwegs sein will, kann ich trotzdem etwas erreichen – mit den kommenden NPC-Gefährten sogar noch mehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das nächste Addon für ESO ist Blackwood.

Alles in ESO fühlt sich so “rund”, durchdacht und gut an. Während ich in Neverwinter von einem relativ kleinen Gebiet zum nächsten reise und die Stadt Neverwinter ununterbrochen belagert wird, habe ich in ESO das Gefühl, in einer riesigen, zusammenhängenden Welt unterwegs zu sein. Und meine Taten haben Auswirkungen.

An vielen anderen, großen MMORPG stört mich etwas:

World of Warcraft war mir immer zu bunt und ich konnte mit der Welt nie viel anfangen. Da ist mir das Düstere von ESO viel lieber.

Black Desert sieht zwar hervorragend aus, aber ich habe nie das Gefühl, mich in einer Welt zu befinden, die eine so reichhaltige Lore bietet wie Tamriel.

Und in ArcheAge steht mir der Sandbox-Aspekt zu sehr im Vordergrund. Es fehlen mir die spannenden Geschichten, welche sich die Entwickler für mich ausgedacht haben.

Es ist natürlich immer subjektiv, ein Spiel gut zu finden und jeder hat seine eigene Meinung. Für mich hat sich The Elder Scrolls Online aber über die Jahre zum besten MMORPG entwickelt, das trotzdem noch ein sehr gutes Elder Scrolls geblieben ist. Deswegen freue ich mich auch auf die Erweiterung Blackwood und habe meine Skepsis schon lange abgelegt.

MeinMMO-Autor Andreas Bertits sagt auch: Ich habe miese Storys in MMORPGs satt – Von ESO Blackwood erhoffe ich mir mehr.