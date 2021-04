6 Gründe, warum die umstrittenen NPC-Gefährten in ESO richtig cool sein können

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bekommt mit dem Addon Blackwood NPC-Gefährten, die euch begleiten. Das neue Feature ist ziemlich umstrittenen in der Community. Wir nennen euch 6 Gründe, warum ihr euch auf die Begleiter freuen könnt.

Was bringen die NPC-Gefährten? Zenimax Online möchten es Spielern einfacher machen, Dungeons zu absolvieren. Wer dies alleine tun möchte oder gerade keine Mitspieler findet, der soll dazu in der Lage sein. NPC-Gefährten unterstützen die Spieler dann.

Doch nicht jeder findet das gut. Immerhin handelt es sich bei ESO um ein MMORPG und die soziale Spielerfahrung sollte im Vordergrund stehen. Fans befürchten nun, dass viele Spieler nur noch mit den NPCs Abenteuer erleben und der soziale Aspekt in den Hintergrund tritt.

Welche Gefährten kommen ins Spiel? Die Erweiterung Blackwood startet mit zwei Begleitern:

Bastian Hallix, der sich auf der Suche nach seinem Bruder befindet

Mirri Elendis, die ihre Gefährten befreien möchte

Beide kämpfen an eurer Seite, schleichen mit euch, heilen und nutzen die Ausrüstung, die ihr ihnen gebt. Zudem erlebt ihr die persönlichen Quests der NPC-Begleiter und lernt sie so besser kennen. Über ein Karma-System bestimmt ihr, ob euch die NPCs mögen oder nicht. Was nicht möglich ist: Ihr könnt die Begleiter nicht im PvP einsetzen.

In der Zukunft könnten noch weitere solcher Gefährten ins Spiel kommen.

In The Elder Scrolls Online stehen euch bald zwei NPC-Gefährten zur Seite.

Darum könnten NPCs richtig cool werden

Wir nennen euch hier einige Gründe, warum die Begleiter das Spielgefühl von ESO aufwerten könnten.

1. Ihr seid nie mehr alleine

Auch, wenn es sich bei ESO um ein MMORPG handelt, so erledigt man manche Dinge doch auch mal alleine. Nicht immer haben die Freunde Zeit, oder man spielt einfach mal eine Quest zwischendurch und möchte seine Ruhe haben.

Nun ist ESO zwar alleine ganz gut spielbar, mit einem Gefährten an der Seite fällt vieles aber leichter. Mit den NPCs habt ihr immer einen solchen Begleiter, der euch unterstützt und stets an eurer Seite kämpft.

2. Das klassische RPG-Gefühl kommt zurück

Wer an Rollenspiele von früher denkt oder die Spiele der Baldur’s-Gate- oder Dragon-Age-Reihe liebt, den dürften die Gefährten in ESO erfreuen. NPCs mit spannenden Hintergrundgeschichten um sich zu haben, mit der Zeit mehr über sie zu erfahren sowie ihre persönlichen Quests zu erleben, macht in Rollenspielen einfach Spaß.

Hinzu kommt dieses Gefühl, einer Gruppe anzugehören, wie man sie beispielsweise aus Fantasy-Romanen und -Filmen wie Der Herr der Ringe kennt. Frodo Beutlin wanderte auch nicht alleine nach Mordor, um den Einen Ring zu vernichten.

In Dragon Age 2 stehen euch KI-Begleiter stets zur Seite.

3. NPCs verhalten sich nicht absichtlich doof

Zwar mag die Intelligenz von NPC-Gefährten von der Qualität der KI abhängen und es kommt vielleicht mal vor, dass sie in direktem Sichtfeld von Gegnern schleichen, ohne entdeckt zu werden, NPCs agieren jedoch nie absichtlich dumm oder bösartig.

Das lässt sich von echten Mitspielern nicht immer sagen. Ab und zu trifft man Personen, die einem den Spielspaß verderben wollen, sich nicht ernst verhalten oder einem den Loot klauen. In eine solche Kategorie fallen auch Fake-Tanks, die wirklich keiner mag.

Wer solche Spieler meiden will, der nutzt einfach die NPCs als Gruppenmitglieder.

4. Star Wars: The Old Republic macht mit KI-Begleitern richtig Laune

The Elder Scrolls Online ist nicht das erste MMORPG, das euch NPC-Gefährten an die Seite stellt. Bei Star Wars: The Old Republic (SWTOR) war dies von Anfang an ein Feature. Kein Wunder, ist das Entwicklerstudio Bioware doch bekannt dafür, interessante Begleiter in ihre Rollenspiele einzuführen.

Die Companions in SWTOR sind tiefgründig ausgearbeitet, besitzen eigene Quests und interessante Persönlichkeiten. Mit einigen dürft ihr sogar Romanzen eingehen. Das stört den sozialen Aspekt des MMORPGs aber nicht, es fügt sich sogar sehr gut in die Atmosphäre ein. Die Companions in SWTOR zeigen einfach, wie viel Spaß es machen kann, gemeinsam mit NPCs Abenteuer zu erleben.

In SWTOR seid ihr auch mit KI-Gefährten unterwegs.

5. ESO wird noch taktischer

Da ihr die KI-Gefährten selbst ausrüsten könnt und sie über eigene Fähigkeiten verfügen, müsst ihr sie auch taktisch in den Kämpfen einsetzen. Besonders in Dungeons solltet ihr immer gut darauf achten, welche Waffen und Rüstungen sie tragen und wie ihr mit den NPCs genau vorgehen wollt.

Es kommt also eine weitere Komponente ins Spiel. Ihr müsst euch nicht nur um euch selbst kümmern, wenn ihr ein Dungeon alleine erledigen wollt, sondern zudem um euren KI-Begleiter.

6. ESO wird den Single-Player-Spielen der Reihe The Elder Scrolls ähnlicher

NPC-Begleiter spielen seit The Elder Scrolls 3: Morrowind aus dem Jahr 2002 eine Rolle in der RPG-Reihe. Sie stehen euch zur Seite, unterstützen euch und kämpfen mit euch. Auch bei diesen Begleitern handelt es sich um mehr oder weniger interessante Persönlichkeiten.

Allerdings will Zenimax Online mit den NPCs in ESO eine Stufe weitergehen, ihnen noch interessantere Quests und mehr Möglichkeiten geben, sie zu verwalten. Beispielsweise durch das Ausrüsten mit Waffen.

Was sagt ihr zu den NPC-Gefährten im MMORPG The Elder Scrolls Online? Freut ihr euch auf sie?

MeinMMO-Autor Alexander Leitsch konnte die Gefährten in ESO schon ausprobieren und verspricht, dass jeder sie nutzen wird.