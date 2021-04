Endlich bekommt ESO einen richtigen Anfang – So sieht das neue Tutorial aus

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bekommt mit der Erweiterung Blackwood ein neues Tutorial und damit einen neuen Anfang. Da der Einstieg ins MMORPG schon auf dem Testserver gespielt werden kann, haben Tester bereits von ihren Erfahrungen berichtet. Wir erklären euch, wie der neue Anfang von ESO abläuft.

Was war bisher das Problem? The Elder Scrolls Online startete bei Release im Jahr 2014 für alle Spieler gleich – mit ihrem Tod und dem Erwachen in Kalthafen, dem Reich des Daedra Fürsten Molag Bal. Von Kalthafen aus ging es dann in ein Anfangsgebiet, das je nach gewählter Allianz ein anderes war.

Als mit der großen Erweiterung “One Tamriel” 2016 die Allianzbeschränkungen wegfielen, wurde auch das einheitliche Tutorial abgeschafft. Im Grunde startet seitdem jeder Spieler dort, wo er will.

Das führte jedoch dazu, dass ESO-Spieler nicht mehr wussten, in welcher Reihenfolge sie am besten die Story erleben sollen. Ein einheitlicher Einstieg in das Spiel ist vor allem für neue Spieler wichtig, damit diese wissen, was zu tun ist und einem roten Faden folgen können.

Mit dem neuen Tutorial, das mit dem Addon Blackwood eingeführt wird, ändert sich das wieder. Spieler starten alle am selben Ort und haben damit einen einheitlichen Startpunkt für die Geschichte.

Das Video von Youtuber Dave Jeros zeigt euch den neuen Start von ESO.

Ein einheitlicher Start in die Story von ESO

Wie sieht das neue Tutorial aus? Alle Spieler von ESO starten auf der Insel Balfiera. Und zwar typisch für die Elder-Scrolls-Reihe als Gefangener. NPC Norianwe führt euch von hier aus durch die ersten Schritte im Spiel. Dazu gehört, das ihr lernt, wie ihr mit Waffen umgeht oder zaubert.

Sobald ihr euch gegenüber Norianwe bewiesen habt, lässt sie euch frei. Sie begleitet euch durch eine uralte Ruine und über die Insel, die von einigen Monstern überfallen wurde. Es gilt sogar, einen ersten Bossgegner, Shyazzel, zu besiegen, damit die Insel endlich befreit ist.

Eure Erkundungstour führt euch schließlich zu einer mysteriösen Säule. Diese steuert einige Portale in der Halle. Über diese Portale gelangt ihr an verschiedene Orte der Spielwelt Tamriel.

Norianwe erklärt euch, was gerade in Tamriel los ist und, dass die Welt dringend Helden braucht. Ihr müsst euch daraufhin entscheiden, durch welches Portal ihr schreiten wollt.

Mit dieser Entscheidung legt ihr fest, welche der bisherigen Geschichten in ESO ihr starten wollt. Zu den Orten gehören:

Summerset

Elsweyr

Dunkelforst

Das Westliche Skyrim

Vvardenfell

Khenarthis Rast

Stros M’Kai

Ödfels

Zu jedem Gebiet erklärt euch Norianwe kurz die Hintergrundgeschichte, damit ihr wisst, was euch dort erwartet. Nun schreitet ihr einfach durch das Portal, das euch zu den Ort bringen soll, an dem ihr mit der Story beginnen wollt.

Schreitet ihr beispielsweise durch das Portal ins westliche Skyrim, dann beginnt ihr mit der Story des Addons Greymoor. Nutzt ihr dagegen das Portal zum Dunkelforst, dann beginnt die Story der Erweiterung Blackwood.

Was haltet ihr vom neuen Start in die Abenteuer des MMORPGs The Elder Scrolls Online? Seid ihr froh, dass der Anfang jetzt vereinheitlich wurde?

Schon jetzt verrät ESO: „Die Community war noch nie so stark“. Mit einem einheitlichen Anfang könnte das MMORPG noch erfolgreicher werden.