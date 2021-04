ESO bekommt mit Blackwood 10 neue Rüstungs-Sets – Das haben sie zu bieten

Mit dem Addon Blackwood kommen neue Sets ins MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4/PS5 und Xbox One sowie Xbox Series X). Wir stellen euch diese Sets vor.

Wer gerne Rüstungs-Sets in ESO sammelt, der kommt mit Blackwood auf seine Kosten. Die Sets findet ihr sowohl in der Zone des Dunkelforsts sowie in der Prüfung „Felshain“. Manche könnt ihr euch auch herstellen. Die Methoden, um euch die Sets zu verdienen, sind in der neuen Erweiterung also nicht ungewöhnlich.

Natürlich ist wieder etwas Grinding angesagt, um an die einzelnen Teile zu kommen. Doch das ist auch bei den bisherigen Sets so, die ihr jetzt schon in ESO finden könnt.

Wir stellen euch die einzelnen Rüstungs-Sets vor, erklären euch, wo ihr die Teile jeweils finden könnt und was genau es euch bringt, wenn ihr mehrere oder sogar alle Gegenstände eines Sets anlegt.

Ihr könnt euch die neuen Sets aus Blackwoood hier in diesem Video vom YouTuber ArzyeL Gaming ansehen:

Diese Sets kommen mit ESO: Blackwood hinzu

Bahsei’s Mania

Das Set bekommt ihr über die neue Prüfung

2 Gegenstände: Zusätzlich 129 Zauberschaden

3 Gegenstände: Dauerhaftes Minor Slayer, erhöht euren Schaden in Dungeons. Prüfungen und gegen Arena-Monster um 5%

4 Gegenstände: Fügt 657 kritischen Zauberschaden hinzu

5 Gegenstände: Erhöht euren Schaden gegen NPC-Feinde um bis zu 15 % basierend auf eurer fehlenden Magicka

Die perfekte Version bietet euch zusätzlich noch einmal 129 Zauberschaden bei 5 Items.

Bog Raider

Das Set bekommt ihr im neuen Gebiet

2 Gegenstände: Zusätzlich 1096 Maximum-Magicka

3 Gegenstände: Zusätzlich 1206 Maximum-Leben

4 Gegenstände: Zusätzlich 1096 Maximum-Ausdauer

5 Gegenstände: Stirbt ein Feind, dem ihr kürzlich Schaden zugefügt habt, bekommt ihr 10 Ultimate und eure Lebensregeneration steigt um 1156 für 10 Sekunden. Dieser Effekt kann alle 10 Sekunden wiederholt werden.

Deadland Assassin

Das Set bekommt ihr im neuen Gebiet

2 Gegenstände: Zusätzlich 129 Waffenschaden

3 Gegenstände: Zusätzlich 129 Waffenschaden

4 Gegenstände: Zusätzlich 1096 Maximum-Ausdauer

5 Gegenstände: Wenn ihr einem Gegner im Umkreis von 10 Metern mit einem schweren Angriff Schaden zufügt, werft ihr einen Kegel aus Messern, der den getroffenen Gegnern körperlichen Schaden zufügt. Wenn ein getroffener Gegner 50 % Lebenspunkte oder weniger hat, erleidet er außerdem 13 Sekunden lang zusätzlichen Blutungsschaden, der sich nach dem höheren Wert von Waffen- oder Zauberschaden richtet.

Diamond’s Victory

Das Set bekommt ihr im neuen Gebiet

2 Gegenstände: Zusätzlich 129 Waffen- oder Zauberschaden

3 Gegenstände: Zusätzlich 657 kritische Chance

4 Gegenstände: Zusätzlich 129 Waffen- oder Zauberschaden

5 Gegenstände: Das Verursachen von direktem Nahkampfschaden gewährt euch 5 Sekunden lang Reichweitenüberlegenheit, die euren Schaden über Zeit sowie Fernkampfangriffen 437 Waffen- und Zauberschaden hinzufügt. Das Verursachen von direktem Fernkampfschaden gewährt euch 5 Sekunden lang Nahkampfüberlegenheit, die euren Nahkampfangriffen 437 Waffen- und Zauberschaden hinzufügt.

Frostbite

Das Set bekommt ihr im neuen Gebiet

2 Gegenstände: Zusätzlich 129 Zauberschaden

3 Gegenstände: Zusätzlich 657 kritischer Zauber

4 Gegenstände: Zusätzlich 129 Zauberschaden

5 Gegenstände: Erhöht eure mit Frost-Fähigkeiten verursachten Schaden um 6 %. Erhöht euren Schaden gegen unterkühlte Gegner um 4 %. Erhöht den Schaden gegen Feinde, die mit Minor Brittle behaftet sind, um 2 %.

Heartland Conqueror

Das Set lässt sich herstellen

2 Gegenstände: Zusätzlich 129 Waffen- oder Zauberschaden

3 Gegenstände: Zusätzlich 196 Maximum Magicka

4 Gegenstände: Zusätzlich 1096 Maximum Ausdauer

5 Gegenstände: Erhöht die Wirksamkeit eurer Waffeneigenschaften um 100%. Das wirkt sich nicht auf die Eigenschaften “Verziert” oder “Verzwickt” aus.

Hist Whisperer

Das Set lässt sich herstellen

2 Gegenstände: Zusätzlich 129 Lebensregeneration

3 Gegenstände: Zusätzlich 129 Ausdauer-Regeneration

4 Gegenstände: Zusätzlich 129 Magicka-Regeneration

5 Gegenstände: Wenn ihr mit einem leichten oder mittleren Angriff Schaden verursacht, werden ihr um 318 Lebenspunkte geheilt und erhaltet 318 Ausdauer und Magicka zurück. Wenn ihr mit einem vollständig aufgeladenen schweren Angriff Schaden verursacht, werden ihr um 636 Lebenspunkte geheilt und erhaltet 636 Ausdauer und Magicka zurück.

Saxhleel Champion

Das Set bekommt ihr über die neue Prüfung

2 Gegenstände: Fügt 1096 maximale Magicka hinzu

3 Gegenstände: Ihr erhaltet jederzeit eine kleine Aegis, die euren von Dungeon-, Probe- und Arenamonstern erlittenen Schaden um 5 % reduziert.

4 Gegenstände: Erhöht die maximale Ausdauer um 1096

5 Gegenstände: Wenn ihre eine ultimative Fähigkeit wirkt, bekommt ihr und bis zu 11 Gruppenmitglieder im Umkreis von 28 Metern von euch 21 Sekunden lang “Große Kraft”, was den verursachten kritischen Schaden um 20% erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 30 Sekunden auftreten.

Die perfekte Version bietet euch zusätzlich noch einmal 1096 zusätzliche Ausdauer bei 5 Items.

Stone-Talker’s Oath

Das Set bekommt ihr über die neue Prüfung

2 Gegenstände: Fügt 129 Magicka-Regneration hinzu

3 Gegenstände: Ihr erhaltet jederzeit eine kleine Aegis, die euren von Dungeon-, Probe- und Arenamonstern erlittenen Schaden um 5 % reduziert.

4 Gegenstände: Fügt noch einmal 129 Magicka-Regeneration hinzu

5 Gegenstände: Eure voll aufgeladenen schweren Angriffe platzieren eine Seelenbombe auf dem Ziel, die sich auflädt, wenn das Ziel Schaden nimmt. Nach 10 Sekunden explodiert die Bombe und stellt 5% des erlittenen Schadens in Form von Ausdauer und Magicka, bis zu 2240 Ausdauer und Magicka, für 12 Gruppenmitglieder im Umkreis von 16 Metern um die Explosion wieder her. Dieser Effekt kann alle 10 Sekunden auftreten.

Die perfekte Version bietet euch zusätzlich noch einmal 1096 Maximum-Magica bei 5 Items.

Sul-Xan’s Torment

Das Set bekommt ihr über die neue Prüfung

2 Gegenstände: Fügt 129 Waffenschaden hinzu

3 Gegenstände: Erhöht den Schaden, den ihr an Dungeon-, Probe- und Arenamonstern verursachen, um 5%.

4 Gegenstände: Fügt 657 kritischen Waffenschaden hinzu

5 Gegenstände: Wenn ein Gegner, dem ihr kürzlich Schaden zugefügt haben, stirbt, hinterlässt er für 6 Sekunden eine rachsüchtige Seele. Ihr könnt jeweils nur eine rachsüchtige Seele erzeugen. Die Berührung der Seele erhöht 30 Sekunden lang euren Waffen-Critical um 2160 und Ihren kritischen Schaden um 12 %.

Die perfekte Version bietet euch zusätzlich noch einmal 657 Waffen-Critical bei 5 Items.

Das sind also die neuen Sets, die mit ESO: Blackwood ins Spiel kommen. Was haltet ihr von diesen? Und was glaubt ihr, welche besonders nützlich werden?

Es gibt auch eine recht spannende Änderung an ESO: Das MMORPG führt neue Quests ein, mit denen ihr Shop-Items verdient.