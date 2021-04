ESO: Was sind Statuseffekte?

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

In ESO steht bald der Release der neuen Erweiterung Blackwood an. Alle Infos dazu haben wir hier gesammelt:

Am effektivsten geht ihr jedoch gegen Statuseffekte vor, indem ihr sie direkt vor dem Auftragen verhindert. Das kann durch Blocken (Ausnahme bei der Furcht), eine Ausweichrolle oder Reflektieren geschehen. So verhindert ihr effektiv, dass euch Statuseffekte negativ beeinflussen.

Was kann man gegen Statuseffekte tun? Es gibt 4 Dinge, die ihr gegen Statuseffekte in ESO tun könnt:

Typ 1 sind die “elementaren” Effekte, die oftmals direkten Schaden oder Schaden über Zeit zufügen. Welche Schadenstypen es in ESO gibt, haben wir in diesem Guide erklärt . Zu den elementaren Effekten zählen:

In ESO gibt es Fähigkeiten, die einen sogenannten Statuseffekt verursachen. Gleichzeitig gibt es aber auch Waffen und Rüstungen, die mit Statuseffekten interagieren. Deshalb ist es wichtig zu wissen, was ein Statuseffekt ist und wie dieser funktioniert.

Im MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es verschiedene Arten von Statuseffekten. In diesem Artikel erklären wir von MeinMMO, was genau hinter Effekten wie Furcht, Betäubung oder Brennen steckt.

