ESO: Was ist direkter Schaden?

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Sucht ihr neben Tipps zum Schaden auch direkt passende Builds dazu? Dann schaut euch diese 3 Solo-Builds an, mit denen ihr in ESO alles auf eigene Faust schafft .

Ingame gibt es die Unterteilung in Schaden in weißer Schrift (direkter Schaden) und oranger Schrift (Schaden über Zeit). Allerdings gibt es immer wieder Kritik, weil die Unterteilung Ingame nicht korrekt ist oder den Fakt übergeht, dass der erste Schaden eines DoTs doch als direkter Schaden zählt.

Im MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es verschiedene Arten von Schaden. In diesem Artikel erklären wir von MeinMMO, was genau hinter direktem Schaden steckt.

