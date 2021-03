Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bietet einiges an schwierigem Content. Für alle unter euch, die den gerne alleine bestreiten, haben wir hier die besten Solo-Klassen für euch.

In ESO ist es möglich, jede Klasse in jeder Rolle zu spielen – also als Schadensausteiler, Heiler oder Tanks. Dabei steht es euch zudem offen, jede erdenkliche Waffe oder Rüstung zu verwenden.

So kann es schon einmal schwierig sein, die für sich passende Kombination zu finden. Der YouTuber Lucky Ghost hat es sich zur Aufgabe gemacht, euch ein wenig dieser Arbeit abzunehmen.

Er hat über die letzten Monate alle seine Solo-Builds getestet und verfeinert, sodass er ein Video über eine eigene Tier-Liste erstellen konnte. Dort findet ihr die für ihn besten Solo-Klassen, wobei wir euch hier heute seine drei führenden Empfehlungen vorstellen wollen.

Natürlich ist das lediglich eine Auswahl und, je nach eigenen Vorlieben, können auch andere Klassen eine gute Solo-Performance hinlegen. Wir von MeinMMO wollen hier jedoch die Tipps von Lucky Ghost mit euch teilen. Geeignet sind die Builds laut dem YouTuber auch für richtig schwierigen Content.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Magicka-Nachtklinge

Die Magicka-Nachtklinge sticht durch ihre gute spammable Attacke hervor, also den Hauptangriff. Seelenschlingen bringt euch in diesem Build guten Schaden, ist auf die Entfernung einsetzbar und gibt euch Leben zurück. Außerdem hat die Magblade guten Flächenschaden, starken Burst und ist in der Schlussphase des Kampfes sehr mächtig.

Rasse: Bretonen, Hochelfen oder Dunkelelfen

Mundusstein: Schatten

Attribute: 64 Magicka

Buff-Food: Artaeischer Einlegefisch / Einsamkeit-Lachssuppe

Trank: Essenz der Magiekraft

Ausrüstung mit Verzauberungen:

Kopf Domihaus Schwer Göttlich Leben Schulter Muttertränen Leicht Göttlich Magicka Brust Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Gürtel Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Schuhe Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hände Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hosen Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hals Muttertränen Schmuck Blutdürstig Zauberschaden Ring 1 Muttertränen Schmuck Blutdürstig Zauberschaden Ring 2 Ring des Fahlen Ordens Schmuck Blutdürstig Zauberschaden Waffe 1 Muttertränen Zerstörungsstab Präzise Flamme / Gift der Lebensschändung IX Waffe 2 Mahlstrom Zerstörungsstab Erfüllt Waffenschaden

Skills:

Dunkler Schatten (Schatten)

Seelenschlingen (Auslaugen) / Elementare Waffe (Psijik-Orden)

Pfählen (Meuchelmord)

Gnadenlose Entschlossenheit (Meuchelmord)

Konzentrierte Beschleunigung (Psijik-Orden)

Seelenernte (Meuchelmord)

Instabile Elementare Wand (Zerstörungsstab)

Windender Pfad (Schatten)

Mystische Kugel (Unerschrockene)

Auslaugende Angriffe (Auslaugen)

Elementarer Entzug (Zerstörungsstab)

Seelenernte (Meuchelmord) / Elementarer Zorn (Zerstörungsstab)

Nach jeder 5. oder 6. leichten Attacke solltet ihr Gnadenlose Entschlossenheit einsetzen. Ansonsten ist eure spammable Attacke Seelenschlingen, wenn alle Dots auf dem Ziel sind. Ab 25% kommt die Execute-Phase, wobei Pfählen zu eurer Hauptattacke wird.

Talente:

Klasse: Alle

Waffe: Alle

Rüstung Leichte Rüstung: Alle Schwere Rüstung: Die ersten 3

Gilde: Magiergilde: Alle Kriegergilde: Alle Die Unterschrockenen: Alle

Rasse: Alle

Alchemie: Heilkenntnis

Champion-Punkte:

Das Ritual Thaumaturge: 20

Der Atronach Experte schwerer Waffen: 66 Stabexperte: 50

Der Lehrling Elfenblut: 61 Elementarexperte: 64 Magieerosion: 9 (Punkte können angepasst werden)

Der Schatten Schattenhafter Schutz: 31 Gelenkigkeit: 56

Die Liebende Arkanist: 64 Tenazität: 45

Der Turm Fokus zerschlagen: 18 Kriegsherr: 56

Der Fürst Schnelle Erholung: 27

Das Schlachtross Unangreifbar: 81 Magieschild:16

Die Fürstin Dickhäutig: 48 Elementarverteidiger: 49 Abgehärtet: 49



Magicka-Zauberer

Der Magicka-Zauberer ist fast nicht kleinzukriegen, solange ihr Schaden macht. Dadurch bekommt ihr so viel Leben zurück, dass ihr euch beinahe alles erlauben könnt. Außerdem habt ihr hier guten Einzelschaden, seid aber auch gut mit Flächen und die Krits sorgen für Befriedigung.

Rasse: Bretonen oder Hochelfen

Mundusstein: Schatten

Attribute: 64 Magicka

Buff-Food: Kräftiges Gebräu der Hexenmutter / Uhrwerk-Zitronenfilet

Trank: Essenz der Magicka

Ausrüstung mit Verzauberungen:

Kopf Eisherz Schwer Göttlich Magicka Schulter Muttertränen (Eisherz, wenn kein Ring des Fahlen Ordens) Leicht Göttlich Magicka Brust Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Gürtel Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Schuhe Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hände Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hosen Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hals Muttertränen Schmuck Blutdürstig Zauberschaden / Magickaregenration Ring 1 Muttertränen Schmuck Blutdürstig Zauberschaden / Magickaregenration Ring 2 Ring des Fahlen Ordens (oder MS für das Set) Schmuck Blutdürstig Zauberschaden / Magickaregenration Waffe 1 Muttertränen Zerstörungsstab Präzise Flamme / Magickaabsorption Waffe 2 Mahlstrom Zerstörungsstab Erfüllt Waffenschaden

Skills:

Heimsuchender Fluch (Daedrische Beschwörung)

Kraftimpuls (Zerstörungsstab)

Kristallfragmente (Dunkle Magie)

Inneres Licht (Magiergilde)

Zwielichtmatriarchin beschwören (Deadrische Beschwörung)

Eiskomet (Magiergilde)

Instabile Elementare Wand (Zerstörungsstab)

Grenzenloser Sturm (Sturmrufen)

Kritische Woge (Sturmrufen)

Mystische Kugel (Unerschrockene)

Zwielichtmatriarchin beschwören (Deadrische Beschwörung)

Größerer Sturmatronach (Daedrische Beschwörung)

Die Rotation der Skills ist sehr dynamisch. Haltet eure Dots aufrecht und nutzt Grenzenloser Sturm und Kritische Woge. Wenn die Dots alle vorhanden sind, konzentriert euch auf Grenzenloser Sturm.

Talente:

Klasse: Alle

Waffe: Alle

Rüstung Leichte Rüstung: Alle Mittlere Rüstung: Die ersten 3 Schwere Rüstung: Die ersten 3

Gilde: Magiergilde: Der 4. Die Unterschrockenen: Alle

Rasse: Alle

Alchemie: Heilkenntnis

Champion-Punkte:

Das Ritual Thaumaturge: 31

Der Atronach Experte schwerer Waffen: 66 Stabexperte: 33

Der Lehrling Elfenblut: 66 Elementarexperte: 64 Magieerosion: 10 (Punkte können angepasst werden)

Der Schatten Schattenhafter Schutz: 31 Gelenkigkeit: 56

Die Liebende Arkanist: 64 Tenazität: 45

Der Turm Fokus zerschlagen: 18 Kriegsherr: 56

Der Fürst Schnelle Erholung: 27

Das Schlachtross Unangreifbar: 81 Magieschild:16

Die Fürstin Dickhäutig: 48 Elementarverteidiger: 49 Abgehärtet: 49



Magicka-Nekromant

Der Magicka-Nekromant ist laut Lucky Ghost momentan die stärkste Solo-Klasse. Die Hauptattacke des Builds macht guten Schaden und hat sogar die Chance, zweimal zu treffen. Außerdem habt ihr eine sehr gute Überlebensfähigkeit und könnt Gegner mit Statuseffekten belegen.

Rasse: Hochelfen

Mundusstein: Schatten

Attribute: 64 Magicka

Buff-Food: Artaeischer Einlegefisch / Einsamkeit-Lachssuppe

Trank: Essenz der Magiekraft

Ausrüstung mit Verzauberungen:

Kopf Schwarmmutter Schwer Göttlich Leben Schulter Muttertränen Leicht Göttlich Magicka Brust Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Gürtel Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Schuhe Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hände Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hosen Ergebenheit zum falschen Gott Leicht Göttlich Magicka Hals Muttertränen Schmuck Erfüllt Zauberschaden Ring 1 Muttertränen Schmuck Erfüllt Zauberschaden Ring 2 Ring des Fahlen Ordens Schmuck Blutdürstig Zauberschaden Waffe 1 Muttertränen Zerstörungsstab Präzise Flamme Waffe 2 Mahlstrom Zerstörungsstab Erfüllt Waffenschaden

Skills:

Nachstellende Sprengknochen (Grabesfürst)

Querschlagschädel (Grabesfürst)

Erholende Seelenfalle (Seelenmagie)

Mystischer Siphon (Grabesfürst)

Skelett-Arkanist (Grabesfürst)

Sternschnuppe (Magiergilde)

Instabile Elementare Wand (Zerstörungsstab)

Aufreibender Friedhof (Grabesfürst)

Absorbierende Magie (Leichter Rüstung)

Geisterbeschützer (Lebender Tod)

Elementarer Entzug (Zerstörungsstab)

Gletscherkoloss (Grabesfürst)

Die Reihenfolge der Skills ist einfach gesagt Nachstellende Sprengknochen, Querschlagschädel, Querschlagschädel, Nachstellende Sprengknochen, Querschlagschädel, Querschlagschädel. Für die Überlebensfähigkeit solltet ihr all eure Dots oben halten.

Talente:

Klasse: Alle

Waffe: Alle

Rüstung Leichte Rüstung: Alle Schwere Rüstung: Die ersten 3

Gilde: Magiergilde: Alle Kriegergilde: Die ersten 4 Die Unerschrockenen: Alle

Rasse: Alle

Alchemie: Heilkenntnis

Champion-Punkte:

Das Ritual Thaumaturge: 44

Der Atronach Experte schwerer Waffen: 51 Stabexperte: 15

Der Lehrling Elfenblut: 66 Elementarexperte: 64 Magieerosion: 10 (Punkte können angepasst werden)

Der Schatten Schattenhafter Schutz: 40 Gelenkigkeit: 51

Die Liebende Arkanist: 68 Tenazität: 49

Der Turm Sprinter: 16 Kriegsherr: 46

Der Fürst Schnelle Erholung: 27

Das Schlachtross Unangreifbar: 81 Magieschild:16

Die Fürstin Dickhäutig: 48 Elementarverteidiger: 49 Abgehärtet: 49



Das waren die drei stärksten Empfehlungen von Lucky Ghost in der Auswahl. Wie ist das bei euch, spielt ihr eine der drei Klassen oder ist euer Favorit ein ganz anderer? Teilt eure Erfahrung sehr gern mit uns in den Kommentaren!