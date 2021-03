Sets im MMORPG ESO: So kommt ihr an die mächtigen Items

Im MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4/PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) könnt ihr Sets finden, die euch Boni geben, wenn ihr sie tragt. Wir verraten euch, wie ihr an solche Sets kommt.

An Sets könnt ihr in ESO auf vielfältige Art kommen. Dadurch ist es möglich, dass nicht nur Abenteurer oder PvP-Spiele die mächtige Ausrüstung erhalten, sondern auch Crafter sie bekommen. Sets bieten euch Boni, beispielsweise auf Lebenspunkte, Magicka, Schaden oder Ausdauern und sind daher sehr wichtig in den Kämpfen.

Sets als Beute

Sets in der Spielwelt: Ausrüstungs-Sets könnt ihr regulär als Zufallsbeute bei Bossen finden. In jeder Zone der Spielwelt Tamriel gibt es in der Regel drei Sets, die in leicht, mittel und schwer eingeteilt sind und in den Seltenheitsstufen grün (ungewöhnlich), blau (selten) und violett (episch) droppen.

Achtet darauf, dass diese Set-Items an euch gebunden werden, ihr dürft also nicht mehr mit ihnen handeln. Außerdem könnt ihr euch gezielt auf die Suche nach gewünschten Teilen machen. Denn bestimmte Bosse hinterlassen auch bestimmte Ausrüstung als Loot:

Bosse in öffentlichen Dungeons: Waffen, Schulterstücke, Handschuhe

Verliesbosse: Items für Füße und Taille

Weltbosse: Ausrüstung für Brust, Beine, Kopf und Waffen

Sets aus Gruppendungeons: Hier müsst ihr darauf achten, ob ihr euch in der normalen Version des Dungeons oder in der Veteranen-Variante befindet. In der normalen Version erhaltet ihr Items mit blauer Qualität, in Veteranen-Dungeons droppen die besseren violette Gegenstände.

Set-Items, die ihr in einem Gruppendungeon findet, werden zwar auch an euch gebunden, können aber in dieser Gruppe noch gehandelt werden. Auch diese Items erhaltet ihr als Loot durch Bosskämpfe.

Achtet wieder auf die Bosse und deren Beute:

Endboss: Waffen und Schmuck-Items

Miniboss: Items für Hände, Füße und Taille

Normale Bosse: Ausrüstung für Kopf, Schulter, Beine und Brust

Sets aus Trials: In den Prüfungen von ESO findet ihr Set-Items, die in blaue Gegenstände für reguläre Trials und violette Items für Veteranen-Prüfungen eingeteilt sind.

Boss: Goldener, legendärer Schmuck

Sets aus Arenen: Die Beute ist hier mit der aus den Trials vergleichbar. Allerdings bekommt ihr in der Mahlstrom-Arena besonders mächtige Items, müsst die Herausforderung dafür aber im Veteranen-Modus meistern. Die Set-Gegenstände werden euch per Post zugestellt, nachdem ihr die Arena verlassen habt.

Sets durch Crafting

Zunächst müsst ihr die für euer gewünschtes Set nötige Handwerksstation in der Spielwelt finden. Darüber hinaus gilt es, die Eigenschaften des Sets zu erforschen. Diese werden euch bei der Beschreibung des Gegenstands angezeigt, genau wie die Crafting-Stationen, die ihr aufsuchen müsst. Nun stellt ihr das Set mit den nötigen Rohstoffen her.

Im MMORPG ESO könnt ihr euch Sets aus selbst herstellen.

Sets im PvP

Spielt ihr ESO im PvP, dann gilt hier eine Besonderheit. Denn ihr erhaltet Set-Items nicht als Beute und stellt sie euch auch nicht selbst her. Stattdessen kauft ihr sie bei einem Händler im Gebiet Cyrodiil oder in der Kaiserstadt. Dazu braucht ihr Tel’Var-Steine als Währung, die ihr von Gegnern im PvP-Gebiet oder von besiegten feindlichen Spielern bekommt.

Siege auf den Schlachtfeldern bescheren euch zwei Gegenstände, eine Niederlage bringt euch immerhin noch einen ein.

Mehr zu den Sets, die ihr im MMORPG ESO herstellen könnt, erfahrt ihr im MeinMMO-Artikel „Herstellbare Sets mit Fundorten“.