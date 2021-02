Die Dungeons in ESO sind leicht – aber das ist kein Problem

Die Community des MMORPGs The Elder Scrolls Online (ESO) diskutiert darüber, ob die Dungeons im Spiel zu leicht sind. Wir schauen uns das mal genauer an.

Wie funktionieren die Dungeons in ESO? Dungeons stehen euch in zwei Schwierigkeitsgraden zur Verfügung: Normal und Veteran. Bis Level 30 erledigt ihr die normalen Dungeons im Verlauf der Story. Ab Stufe 45 eröffnen sich euch die schwereren Verliese der ESO-DLCs. Und ab Level 50 könnt ihr die Veteranen-Versionen erledigen. Dabei handelt es sich um dieselben Dungeons wie zuvor, nur eben deutlich schwerer.

Grundsätzlich läuft es in ESO so ab, wie auch in anderen MMORPGs: Ihr folgt der Story, die euch zu diversen Dungeons führt. Diese sind so ausbalanciert, dass ihr sie im Grunde „im Fluss“ erledigen könnt. Später dürft ihr euch den besonderen DLC-Dungeons widmen oder euch eben einer größeren Herausforderung im Veteranenmodus stellen. Hier gibt es dann noch Hardmodes für die Bosse, welche die Schwierigkeit weiter in die Höhe treiben.

Dungeons in ESO stellen erst im Veteranen-Modus eine Herausforderung dar.

Darum sind ESO-Dungeons zu Beginn recht einfach

Sind Dungeons zu leicht? Im Normalmodus stellen Dungeons, die ihr im Verlauf der Story erledigt, keine großen Probleme dar. Das heißt nicht, dass alle ein Spaziergang sind. Auch hier gibt es Unterschiede. Die Pilzgrotte I in Steinfälle beispielsweise ist ein sehr einfaches Dungeon und auch extra für Einsteiger so designt. Die Pilzgrotte II dagegen, die ihr später besucht, hat es dann schon deutlich mehr in sich.

Generell herrscht in der Community aber der Tenor, dass die Dungeons im Normalmodus zu einfach sind. Doch das hat seinen Grund. Denn die Verliese sind so designt, dass sie beim ersten Durchlauf, wenn Spieler die Story erleben, nicht zu Frust führen. Hinzu kommt, dass der Normalmodus als eine Art Training gedacht ist.

Das bedeutet: Spielt ihr ESO zum ersten Mal, dann stellen euch die meisten normalen Dungeons nicht vor große Herausforderungen. Das generiert einen guten Spielfluss, durch den ihr die Story in einem angenehmen Tempo erlebt.

Wollt ihr euch später den Veteranendungeons widmen, dann bringen euch diese durchaus ins Schwitzen. Und um dort gut bestehen zu können, übt ihr vorher noch einmal in der normalen Version des entsprechenden Verlieses.

Wie sieht die Community dies? Die Community diskutiert über dieses Thema. Es kam auf reddit die Frage auf: „Werden Dungeons irgendwann mal fordernd?“

Spieler supershimadabro erzählt, dass seine Gruppe ohne Tank die Dungeons meistert und viele von den Spielern sie auch alleine angehen.

Hier einige Antworten, die zeigen, dass er zwar richtig liegt, dies aber auch seine Gründe hat:

jtzako schreibt auf reddit: „Im normalen Modus sind die meisten Dungeons nicht schwer. Sie sind im Grunde Trainingsdungeons. Wenn du DLC-Dungeons oder Veteranendungeons machst, werden sie schwieriger.“

gobio stellt eine interessante Frage (via reddit): „Meine Gegenfrage ist, sollten Dungeons (während der Leveling-Phase) überhaupt anspruchsvoll sein? Man geht die Solo-Quests in relativer Leichtigkeit durch, selbst ohne mit jemandem handeln zu müssen. Ab einem gewissen Punkt wird man dazu ermutigt, Dungeons mit anderen zu erledigen. Sollte das dann wirklich schwieriger sein, verglichen mit den Solo-Inhalten?“

palemoth erklärt es so (via reddit): „Dungeons auf dem normalen Schwierigkeitsgrad sind alle ziemlich einfach und sind so gemacht, dass auch Gelegenheitsspieler etwas Spaß haben können, nehme ich an. Es gibt einige DLC-Dungeons, die aufgrund der Mechanik selbst auf Normal schwer sind – zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass die Mondjägerfeste die Hölle auf Erden ist. Erst bei den Vet-Dungeons fängt der Spaß richtig an.“

Im ersten Durchgang sind viele Dungeons ohne Frust zu meistern.

Wie schwer darf es denn sein?

Grundsätzlich wirft die Diskussion eine spannende Frage auf: Wie schwer sollten Dungeons überhaupt sein? Hier scheiden sich oft die Geister. Ein gutes Beispiel sind hier sogenannte Soulsborne-Spiele wie Dark Souls oder Bloodborne. Diese Titel sind so designt, dass sie den Spieler vor große Herausforderungen stellen. Das ist dann durchaus mal mit Frust verbunden, wenn der Held am Ende eines Abschnitts das Zeitliche segnet und dann alles nochmal erledigen darf.

Dieses Spielprinzip und der hohe Schwierigkeitsgrad gefallen nicht jedem. Es gibt sogar Anfragen, ob Soulsborne nicht einen Easy-Mode bekommen sollten. Gamer, die solche Herausforderungen lieben, sträuben sich dagegen.

Ähnlich ist es bei MMORPGs. Manchen sind Dungeons zu leicht, anderen zu schwer. Hier einen Mittelweg zu finden, ist nicht einfach. Machen Entwickler die Verliese zu heftig, dann vergraulen sie damit einen Teil der Spielerschaft. Machen sie sie zu leicht, dann fühlen sich Veteranen wenig gefordert.

Daher ist der Weg, den ESO geht, recht clever. Zu Beginn sind die Dungeons ziemlich einfach zu meistern. Der Spielfluss wird nicht durch Frustration gehemmt, weil man immer wieder in einem Verlies festhängt und nicht weiterkommt.

Später dann ist es möglich, sich den größeren Herausforderungen der DLC-Dungeons und des Veteranen-Modus zu stellen.

So kann man sagen: Ja, die Dungeons in ESO sind – zu Beginn – leicht, aber das ist auch gut so.

Habt ihr euch schonmal gefragt: Warum bestehen Dungeon-Gruppen in MMORPGs eigentlich aus 5 Leuten? Wir verraten euch.